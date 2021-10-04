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ОГО! ⟩ Смотрите, как изменилась эстонская королева ботокса, отдохнув во Франции

Марью Карин ФОТО: Erakogu.

Королева уколов красоты и автор популярной книги «Женщина. Прямо и честно» Марью Карин поделилась фотографиями из отпуска во Франции и, похоже, внешность женщины претерпела довольно большие изменения.

Марью Карин, владелица салонов красоты собственного имени, отдыхала во Франции с любимым человеком, которого ласково называет Лео, а также разместила в Instagram красивые кадры из своей романтической поездки.

На фото можно заметить, что женщина сменила прическу: она обрезала свои длинные волосы и сделала каре.

В начале года Карин рассказала в Instagram, что отмечает третью годовщину отношений с Мауно. Помимо прочего, она призналась, что жить с мужчиной на 16 лет моложе утомительно. «Каждое утро кофе в постель, объятия, щенячий взгляд, уважение, ведет себя плохо очень редко. И все не рад денег», - написала Карин.

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