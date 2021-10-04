Пн, 4.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ОГО! ⟩ Эстонская королева уколов красоты изменилась до неузнаваемости

Марью Карин ФОТО: Kuvatõmmis

Королева уколов красоты и автор популярной книги «Женщина. Прямо и честно» Марью Карин поделилась фотографиями из отпуска во Франции и, похоже, женщина претерпела довольно большие перемены.

Марью Карин, владелица салонов красоты собственного имени, отдыхала во Франции с любимым человеком, которого ласково называет Лео, а также разместила в Instagram красивые кадры из своей романтической поездки.

На фото можно заметить, что женщина сменила прическу: она обрезала свои длинные волосы и сделала каре.

В начале года Карин поделилась в Instagram, что отмечает третью годовщину отношений с Мауно. Помимо прочего, она призналась, что жить с мужчиной на 16 лет моложе утомительно. «Каждое утро кофе в постель, объятия, щенячий взгляд, уважение, ведет себя плохо очень редко. И вес не рад денег », - написала Карин.

НАВЕРХ
Back