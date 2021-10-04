Умер известный звукорежиссер и журналист Хейно Педусаар

Получив в Таллинне и Ленинграде образование электротехника и звукотехника, Педусаар в 1954-1998 годах работал на Эстонском радио и телевидении звукорежиссером, а также реставратором звукозаписей в Таллиннской студии грампластинок, пишет Rus.err.ee .

Педусаар занимался звукорежиссурой фильмов, и за время работы на Эстонском радио и ТВ провел более 1500 передач в сфере музыкального образования. Он преподавал в профессиональных училищах, вел курсы звукорежиссуры, написал несколько книг и свыше 2500 статей, а также редактировал технические журналы.