ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как гости на фееричном марокканском ужине в Таллинне ели пирог из голубя!

Марокканская кухня - экзотическая для жителей Эстонии. Но попробовать новое, согласитесь, всегда интересно. Гастроэнтузиаст Александр Гнутов пригласил друзей на маленький экскурс в таинственный мир берберской и арабской кухни, в шикарно инсценированный Марокко, в пространство восточного колорита и арабского гостеприимства, которое обустроили в студии PROMO Cash&Carry.
По слова Александра Гнутова, идею марокканского ужина подала Анна Литвинова, художница, прожившая в Марокко не один десяток лет и написавшая множество ярких картин, отражающих жизнь обычных людей.
«Мы с Анной познакомились, когда она впервые приехала из Марокко, - рассказывает Гнутов. - У меня в частной коллекции есть ее картины. Скажем так, накопился багаж ее произведений, который дополнился эногастрономической составляющей, и получился такой экзотический ужин».
Ужин насчитывал пять перемен блюд, и все они абсолютно нетипичные для нас. Но именно этим и привлекательные. Самые аутентичные продукты для ужина - соленые лимоны, вода цветов апельсина - привезли прямо из Марокко.
Марокканская кухня отличается тем, что одно блюдо может сочетать в себе мясо и фрукты, соленое, острое и сладкое. Традиционный для марокканцев сладкий «птичий пирог» - бастила для многих стал на ужине кулинарным шоком. Эта жемчужина марокканской кухни представляет собой слоеный пирог, посыпанной сахарной пудрой и корицей, с начинкой из… голубиного мяса, петрушки, сваренных вкрутую яиц, миндаля и мёда. Настоящий фейерверк чувств и вкусовых рецепторов.
Суп харира, напоминающий привычный нам харчо, - очень густой и сытный, готовится из баранины, с чечевицей, нутом (чечевица и нут загущают суп) и рисом.
Венцом ужина стал тажин с бараниной и кускусом - прекрасное сочетание пикантного мяса баранины с нежными тушеными овощами способно заставить биться чаще сердце каждого гурмана. Кстати, готовился тажин 4 часа на очень малом огне и на глазах у гостей.
Как рассказал Александр, все блюда готовились по ресторанным рецептам, и на приготовление каждого уходили часы. Отличительна особенность марокканской кухни - долгое томление и тушение, это берберское наследие. «Это несложная кухня, в ней много овощей и непривычных для нас специй, - отмечает Гнутов, - я выжал из марокканской кухни самые вкусные и дорогие блюда».
На десерт подали умопомрачительные на вкус «рога газели» - kaab el chazel. Хотя газелей в Марокко не водится - только козы, но рогалик, посыпанный сахарной пудрой, с миндальной начинкой, сдобренной сиропом из апельсиновых цветков, есть.
Приятными аксессуарами к ужину стали изысканнейшие французские вина и горячие восточные танцы.
Самым дорогим ингредиентом для ужина стал шафран, которые добавили, по словам Гнутова, в смесь курицы с голубем.
Пишите в комментариях, хотели бы вы попробовать пирог из голубя? Или, может, уже пробовали?