ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как гости на фееричном марокканском ужине в Таллинне ели пирог из голубя!

По слова Александра Гнутова, идею марокканского ужина подала Анна Литвинова, художница, прожившая в Марокко не один десяток лет и написавшая множество ярких картин, отражающих жизнь обычных людей.

Анна Литвинова ФОТО: Сергей Фридман

«Мы с Анной познакомились, когда она впервые приехала из Марокко, - рассказывает Гнутов. - У меня в частной коллекции есть ее картины. Скажем так, накопился багаж ее произведений, который дополнился эногастрономической составляющей, и получился такой экзотический ужин».

Ужин насчитывал пять перемен блюд, и все они абсолютно нетипичные для нас. Но именно этим и привлекательные. Самые аутентичные продукты для ужина - соленые лимоны, вода цветов апельсина - привезли прямо из Марокко.

На Востоке гости не приступают к ужину, пока хозяин не разломит хлеб и не даст каждому по кусочку. Александр Гнутов прекрасно справился с этой ролью. ФОТО: Сергей Фридман

Марокканская кухня отличается тем, что одно блюдо может сочетать в себе мясо и фрукты, соленое, острое и сладкое. Традиционный для марокканцев сладкий «птичий пирог» - бастила для многих стал на ужине кулинарным шоком. Эта жемчужина марокканской кухни представляет собой слоеный пирог, посыпанной сахарной пудрой и корицей, с начинкой из… голубиного мяса, петрушки, сваренных вкрутую яиц, миндаля и мёда. Настоящий фейерверк чувств и вкусовых рецепторов.

Вот так выглядит пирог из голубя. Правда, в гнутовском варианте там было еще и куриное мясо. Мясная часть пирога томилась целый час. Куда ж спешить береберам? ФОТО: Сергей Фридман

Суп харира, напоминающий привычный нам харчо, - очень густой и сытный, готовится из баранины, с чечевицей, нутом (чечевица и нут загущают суп) и рисом.

Венцом ужина стал тажин с бараниной и кускусом - прекрасное сочетание пикантного мяса баранины с нежными тушеными овощами способно заставить биться чаще сердце каждого гурмана. Кстати, готовился тажин 4 часа на очень малом огне и на глазах у гостей.

Тажин с бараниной готовился медленно и на очень малом огне, пары поднимались в коническую крышку, затем опускались, а овощи, как вы можете видеть, лежат горкой. «Когда соединительные волокна разрушаются, - говорит Гнутов, - тогда блюдоможно подавать». ФОТО: Сергей Фридман

Как рассказал Александр, все блюда готовились по ресторанным рецептам, и на приготовление каждого уходили часы. Отличительна особенность марокканской кухни - долгое томление и тушение, это берберское наследие. «Это несложная кухня, в ней много овощей и непривычных для нас специй, - отмечает Гнутов, - я выжал из марокканской кухни самые вкусные и дорогие блюда».

На десерт подали умопомрачительные на вкус «рога газели» - kaab el chazel. Хотя газелей в Марокко не водится - только козы, но рогалик, посыпанный сахарной пудрой, с миндальной начинкой, сдобренной сиропом из апельсиновых цветков, есть.

Готовые «рога газели» можно съесть сразу, а можно оставить на потом. При долгом хранении выпечку замораживают в морозильнике. ФОТО: Сергей Фридман

Приятными аксессуарами к ужину стали изысканнейшие французские вина и горячие восточные танцы.

Полуголые танцовщицы никого не оставили равнодушным ФОТО: Сергей Фридман

Самым дорогим ингредиентом для ужина стал шафран, которые добавили, по словам Гнутова, в смесь курицы с голубем.

Пишите в комментариях, хотели бы вы попробовать пирог из голубя? Или, может, уже пробовали?



