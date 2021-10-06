Ср, 6.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как гости на фееричном марокканском ужине в Таллинне ели пирог из голубя!

Марокканская кухня - экзотическая для жителей Эстонии. Но попробовать новое, согласитесь, всегда интересно. Гастроэнтузиаст Александр Гнутов пригласил друзей на маленький экскурс в таинственный мир берберской и арабской кухни, в шикарно инсценированный Марокко, в пространство восточного колорита и арабского гостеприимства, которое обустроили в студии PROMO Cash&Carry.

По слова Александра Гнутова, идею марокканского ужина подала Анна Литвинова, художница, прожившая в Марокко не один десяток лет и написавшая множество ярких картин, отражающих жизнь обычных людей. 

Анна Литвинова ФОТО: Сергей Фридман

«Мы с Анной познакомились, когда она впервые приехала из Марокко, - рассказывает Гнутов. - У меня в частной коллекции есть ее картины. Скажем так, накопился багаж ее произведений, который дополнился эногастрономической составляющей, и получился такой экзотический ужин».

Ужин насчитывал пять перемен блюд, и все они абсолютно нетипичные для нас. Но именно этим и привлекательные. Самые аутентичные продукты для ужина - соленые лимоны, вода цветов апельсина - привезли прямо из Марокко. 

На Востоке гости не приступают к ужину, пока хозяин не разломит хлеб и не даст каждому по кусочку. Александр Гнутов прекрасно справился с этой ролью. ФОТО: Сергей Фридман

Марокканская кухня отличается тем, что одно блюдо может сочетать в себе мясо и фрукты, соленое, острое и сладкое. Традиционный для марокканцев сладкий «птичий пирог» - бастила для многих стал на ужине кулинарным шоком. Эта жемчужина марокканской кухни представляет собой слоеный пирог, посыпанной сахарной пудрой и корицей, с начинкой из… голубиного мяса, петрушки, сваренных вкрутую яиц, миндаля и мёда. Настоящий фейерверк чувств и вкусовых рецепторов.

Вот так выглядит пирог из голубя. Правда, в гнутовском варианте там было еще и куриное мясо. Мясная часть пирога томилась целый час. Куда ж спешить береберам? ФОТО: Сергей Фридман

Суп харира, напоминающий привычный нам харчо, - очень густой и сытный, готовится из баранины, с чечевицей, нутом (чечевица и нут загущают суп) и рисом.

Венцом ужина стал тажин с бараниной и кускусом - прекрасное сочетание пикантного мяса баранины с нежными тушеными овощами способно заставить биться чаще сердце каждого гурмана. Кстати, готовился тажин 4 часа на очень малом огне и на глазах у гостей.

Тажин с бараниной готовился медленно и на очень малом огне, пары поднимались в коническую крышку, затем опускались, а овощи, как вы можете видеть, лежат горкой. «Когда соединительные волокна разрушаются, - говорит Гнутов, - тогда блюдоможно подавать». ФОТО: Сергей Фридман

Как рассказал Александр, все блюда готовились по ресторанным рецептам, и на приготовление каждого уходили часы. Отличительна особенность марокканской кухни - долгое томление и тушение, это берберское наследие. «Это несложная кухня, в ней много овощей и непривычных для нас специй, - отмечает Гнутов, - я выжал из марокканской кухни самые вкусные и  дорогие блюда». 

На десерт подали умопомрачительные на вкус «рога газели» - kaab el chazel. Хотя газелей в Марокко не водится - только козы, но рогалик, посыпанный сахарной пудрой, с миндальной начинкой, сдобренной сиропом из апельсиновых цветков, есть.

Готовые «рога газели» можно съесть сразу, а можно оставить на потом. При долгом хранении выпечку замораживают в морозильнике. ФОТО: Сергей Фридман

Приятными аксессуарами к ужину стали изысканнейшие французские вина и горячие восточные танцы.

Полуголые танцовщицы никого не оставили равнодушным ФОТО: Сергей Фридман

Самым дорогим ингредиентом для ужина стал шафран, которые добавили, по словам Гнутова, в смесь курицы с голубем. 

Пишите в комментариях, хотели бы вы попробовать пирог из голубя? Или, может, уже пробовали?


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back