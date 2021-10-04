КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ ⟩ Праздник абсурда: священника с венчания Романовых спутали на фото с Гариком Харламовым
Многие подметили, что из-за абсурдности ситуации где-то в матрице реальности произошёл сбой, пишет Topnews.
Многие подметили, что из-за абсурдности ситуации где-то в матрице реальности произошёл сбой, пишет Topnews.
Представители прессы и журналисты довольно широко освещали это событие и в Сети распространилось множество снимков церемонии и главных персон.
И некоторые заметили невероятное сходство между протоиереем Романом Ковальским, который принимал участие в обряде венчания, и шоуменом Гариком Харламовым, что стало поводом для множества шуток про абсурдность ситуации.
Многие подметили, что из-за абсурдности ситуации где-то в матрице реальности произошёл сбой.
Одни комментаторы предположили, что Харламов вернулся к Асмус, которая от тоски по бывшему значительно прибавила в весе.
Другие де поспешили успокоить Гарика, что такого попа не существует вовсе, что заведомо не является правдой.
И действительно, Харламов имеет внешнее сходство с Ковальским, что не ускользнуло и от самого комика, который поспешил пошутить над ситуацией в своем стиле. Он отметил, что фото сделано во время его первой свадьбы, а фотографом является Демис Карибидис. “Фотография с моей первой свадьбы. Я справа! Фотограф Демис Карибидис (сзади)!”, – подписал снимок Харламов.
Комментаторы продолжили шутки Гарика.