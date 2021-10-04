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КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ ⟩ Праздник абсурда: священника с венчания Романовых спутали на фото с Гариком Харламовым

Гарик Харламов ФОТО: Sharifulin Valery

Многие подметили, что из-за абсурдности ситуации где-то в матрице реальности произошёл сбой, пишет Topnews.

В пятницу в Санкт-Петербурге состоялась церемония венчания наследника Дома Романовых с итальянкой Ребеккой Беттарини. Церемонию провел глава Петербургской митрополии РПЦ, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Представители прессы и журналисты довольно широко освещали это событие и в Сети распространилось множество снимков церемонии и главных персон.

И некоторые заметили невероятное сходство между протоиереем Романом Ковальским, который принимал участие в обряде венчания, и шоуменом Гариком Харламовым, что стало поводом для множества шуток про абсурдность ситуации.

Многие подметили, что из-за абсурдности ситуации где-то в матрице реальности произошёл сбой.

Одни комментаторы предположили, что Харламов вернулся к Асмус, которая от тоски по бывшему значительно прибавила в весе.

Другие де поспешили успокоить Гарика, что такого попа не существует вовсе, что заведомо не является правдой.

И действительно, Харламов имеет внешнее сходство с Ковальским, что не ускользнуло и от самого комика, который поспешил пошутить над ситуацией в своем стиле. Он отметил, что фото сделано во время его первой свадьбы, а фотографом является Демис Карибидис. “Фотография с моей первой свадьбы. Я справа! Фотограф Демис Карибидис (сзади)!”, – подписал снимок Харламов.

Комментаторы продолжили шутки Гарика.


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