ГАЛЕРЕЯ ⟩ Объявлены первые финалисты эстонского шоу по поиску суперзвезд!

Только 20 претендентов дошли до студийных туров, и первые 10 из них пели вчера перед судьями Михкелем Раудом, Койтом Тооме и Биргит Саррап, а также перед телезрителями.

В первом студийном раунде соревновались Кауро Тафитчук, Мирьям Ару, Мяртен Мяннисте, Андрес Эстна, Диана-Мария Тоомингас, Танель Вайкъярв, Катерина Агафонова, Элис Роост, Андреас Палль и Марибель Вяэна.

Из всех десяти молодых людей телезрители могли проголосовать за троих фаворитов, которые попадут сразу в финал.

Напряжение и азарт прямой трансляции поддерживал ведущий Карл-Эрик Таукар.

И так, прямой билет в финал завоевали Андреас Палль, Диана-Мария Тоомингас и Мяртен Мяннисте!

Кандидаты первого студийного тура телешоу "Эстония ищет суперзвезду" ФОТО: TV3

Андреас Палль, Диана-Мария Тоомингас (между ними ведущий) и Мяртен Мяннисте. ФОТО: TV3

За тремя студийными турами последуют финалы и специальные программы, а завершится соревнование 12 декабря суперфиналом, в котором телезрители выберут восьмую эстонскую суперзвезду. Победитель получит контракт с Universal Music и денежный приз в размере 10 000 евро.