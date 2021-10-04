ГАЛЕРЕЯ ⟩ Объявлены первые финалисты эстонского шоу по поиску суперзвезд!

Теперь судьба участников восьмого сезона «Эстония ищет суперзвезду» будет находиться в руках телезрителей. Вчера первый студийный тур транслировался в прямом эфире, где были объявлены первые три финалиста с помощью народного голосования.
Только 20 претендентов дошли до студийных туров, и первые 10 из них пели вчера перед судьями Михкелем Раудом, Койтом Тооме и Биргит Саррап, а также перед телезрителями.
В первом студийном раунде соревновались Кауро Тафитчук, Мирьям Ару, Мяртен Мяннисте, Андрес Эстна, Диана-Мария Тоомингас, Танель Вайкъярв, Катерина Агафонова, Элис Роост, Андреас Палль и Марибель Вяэна.
Из всех десяти молодых людей телезрители могли проголосовать за троих фаворитов, которые попадут сразу в финал.
Напряжение и азарт прямой трансляции поддерживал ведущий Карл-Эрик Таукар.
И так, прямой билет в финал завоевали Андреас Палль, Диана-Мария Тоомингас и Мяртен Мяннисте!
За тремя студийными турами последуют финалы и специальные программы, а завершится соревнование 12 декабря суперфиналом, в котором телезрители выберут восьмую эстонскую суперзвезду. Победитель получит контракт с Universal Music и денежный приз в размере 10 000 евро.
Смотрите галерею участников первого студийного тура!