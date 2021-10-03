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Эффектное предложение руки и сердца, сделанное в Тартумаа, можно увидеть и из космоса!

В космосе. Фото иллюстративное. ФОТО: RANDY BRESNIK/AFP

Эстонской девушке по имени Гейти было сделано особенное предложение руки и сердца! Надеемся, что она сказал «да»!

В субботу Ристо Вальднер поделился захватывающим открытием с Elu24. А именно, исследуя свежие спутниковые фотографии Google, обновленные в сентябре, он обнаружил чье-то предложение руки и сердца прямо на поле в Тартуском уезде.

«Я нашел спутниковый снимок предложения руки и сердца в фотобазе Google Earth», - пояснил Вальднер. «На томже поле предыдущего спутникового снимка не было этого предложения, поэтому, скорее всего, оно появилось в летние месяцы».

В поле возле поселка Экси можно действительно увидеть массивную надпись с предложением выйти замуж к девушке по имени Гейти. «Выходи за меня, Гейти!», - написано на поле. Вероятно, оно предназначалось для показа с самолета или другого воздушного судна, но, поскольку буква размером с трехэтажный дом, это можно без проблем прочитать даже со спутникового изображения.

А как вы делали предложения своим возлюбленным? Пишите комментарии. 

«Выходи за меня, Гейти!». Это так романтично!  ФОТО: Kuvatõmmis
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