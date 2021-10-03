Гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 октября

Овен

Овны преисполнены душевных сил и благих намерений, а вот такта и рассудительности им сегодня явно не хватает. Именно в этом кроется причина разногласий с окружающими, многочисленных споров, выяснения отношений. Ситуация нормализуется, если вы прислушаетесь к мнению представителей старшего поколения, доверитесь их жизненному опыту.

Финансовая ситуация очень хороша, возможны крупные денежные поступления и дорогие подарки. Звезды советуют не отказываться от увеселительных поездок, участия в светских мероприятиях – позитивные эмоции пойдут вам на пользу.

Телец

Тельцы деятельны, изобретательны и энергичны – нет такой проблемы, которую сегодня не удалось бы решить представителям данного знака. День отлично подходит для обустройства жилища, начала ремонта, приобретения мебели и предметов интерьера. Финансовая картина благоприятна, жалеть о расходах вам не придется.

Равноправное сотрудничество – ключ у успеху в любой работе и комфортному общению. Вы сможете избежать разногласий с близкими, если не станете навязывать им свое мнение, будете терпеливы и хладнокровны. Нежелательны далекие поездки, свободное время звезды советуют проводить в привычной обстановке.

Близнецы

Близнецы восприимчивы и чувствительны, им не составляет труда раскрыть тайны окружающих, догадаться об истинных причинах поведения близких. Тем не менее, избежать неприятных сюрпризов не удастся – и самые значительные из них, увы, преподнесет любимый человек. Когда дело касается романтических отношений, вы склонны верить обещаниям и забывать о здравом смысле, хотя разумнее было бы сохранять хладнокровие и здоровый скептицизм.

Очень удачным будет день для Близнецов, планирующих увидеться с родственниками или устроить праздник для юных членов семьи. Возможно получение ценных подарков или заключение выгодной сделки. В поездки звезды советуют отправляться во второй половине дня.

Рак

Поступки Раков продиктованы в большей степени эмоциями, чем здравым смыслом, но это не мешает представителям данного знака добиваться желаемого и реализовывать свои смелые замыслы. Звезды советуют полагаться на проверенных союзников и надежных друзей, а от новых знакомых, обещающих золотые горы, держаться подальше. Особенно осторожны должны быть Раки, собирающиеся провести этот день в компании иностранцев.

В отношениях влюбленных начинается гармоничная, комфортная фаза, способствующая сближению, появлению общих планов и намерений. Острая интуиция поможет не попасть в ловушки иллюзий, отделить вымысел от реальности.

Лев

Львы страдают от значительного снижения жизненного тонуса, поэтому день для них будет довольно сложным. Важны поддержка членов семьи, готовность старших родственников прийти вам на помощь в трудную минуту. Не торопитесь принимать важные решения, в особенности – касающиеся личной жизни: за ошибки, совершенные сегодня, расплачиваться придется долго.