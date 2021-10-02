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ФОТО ⟩ Дорожные разборки в Каламая: один водитель ногой разбил машину иностранца

Пострадавшая "шкода" ФОТО: Facebook / Kuvatõmmis

В Каламая произошел шокирующий инцидент: один водитель яростно бил ногой дверь другого автомобиля, причинв машине серьезные повреждения.

Карин Каплур, жительница Каламая, опубликовала в одной фейсбуковской группе фотографию дорожной разборки, которая закончилась разбитой машиной. По словам женщины, она ехала в магазин, но ее очень испугали неожиданные события, развернувшиеся прямо перед ней.

«Это была такая невероятная история, что мои руки до сих пор трясутся», - подтвердила Каплур Elu24. По ее словам, она проезжала по улице Коцебу и увидела, как маленькая «шкода» пыталась развернуться перед библиотекой.

Позади «шкоды» ехал серый старый автобус. «Из него вышел мужчина лет пятидесяти с длинными седыми волосами, - рассказывает Каплур. По ее словам, раздраженный мужчина ударил «шкоду» ногой со стороны водителя, оставив в ней глубокую вмятину и разбив окно водителя.

«Я сама был в шоке, все произошло за считанные секунды», - вспоминает Каплур. - Другая машина, вероятно, принадлежала выходцу из Северной Африки. Он тоже был шокирован такими действиями, и я поняла, что он не говорит по-эстонски».

«Почему этот человек так себя вел»? - женщина не понимает агрессивное поведение водителя автобуса.

Представитель Департамента полиции и погранохраны Анника Максимова заверила, что о происшествии узнали сотрудники правоохранительных органов. «Сотрудники полиции посетили место происшествия, зафиксировали повреждения и поговорили с пострадавшим. Точные обстоятельства произошедшего, в том числе, почему один из участников дорожного движения решил внезапно напасть на другую машину, выясняются», - отметила она.

Posted by Karin Kaplur on Laupäev, 2. Oktoober 2021
Posted by Karin Kaplur on Laupäev, 2. Oktoober 2021
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