ФОТО ⟩ Дорожные разборки в Каламая: один водитель ногой разбил машину иностранца

Карин Каплур, жительница Каламая, опубликовала в одной фейсбуковской группе фотографию дорожной разборки, которая закончилась разбитой машиной. По словам женщины, она ехала в магазин, но ее очень испугали неожиданные события, развернувшиеся прямо перед ней.

«Это была такая невероятная история, что мои руки до сих пор трясутся», - подтвердила Каплур Elu24. По ее словам, она проезжала по улице Коцебу и увидела, как маленькая «шкода» пыталась развернуться перед библиотекой.

Позади «шкоды» ехал серый старый автобус. «Из него вышел мужчина лет пятидесяти с длинными седыми волосами, - рассказывает Каплур. По ее словам, раздраженный мужчина ударил «шкоду» ногой со стороны водителя, оставив в ней глубокую вмятину и разбив окно водителя.

«Я сама был в шоке, все произошло за считанные секунды», - вспоминает Каплур. - Другая машина, вероятно, принадлежала выходцу из Северной Африки. Он тоже был шокирован такими действиями, и я поняла, что он не говорит по-эстонски».

«Почему этот человек так себя вел»? - женщина не понимает агрессивное поведение водителя автобуса.