Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года

6 октября Плутон избавляется от ретроградности, что хорошо скажется на отношениях в семье, на работе. Потом ожидается целых три негативных дня подряд. Сначала Венера перейдет в Знак Стрельца, в котором ей не комфортно, а потом наступят два дня отрицательных аспектов Солнца с Меркурием и Марсом — 8 и 9 числа. Самым актуальным на этой неделе становится закон бумеранга. Подобные события означают, что мы получим то, чего заслужили.

Овен

Первая половина недели будет спокойной, но начиная со среды Овнам лучше оставить сферу финансов и уйти с головой в любовь. Очень хорошо, если есть вторая половинка, с которой можно провести свободное время. Если ее нет, можно навестить родителей, назначить свидание или с кем-то познакомиться. Во второй половине недели не стоит тратить много денег, брать и давать деньги в долг. В общении с окружающими нужно быть осторожнее, потому что они могут проявлять фальшивые чувства, притворяться друзьями и товарищами.

Телец

Звезды и планеты на этой неделе повысят чувствительность Тельцов, их умение ощущать других людей. Нужно пользоваться этим даром и не унывать лишний раз. Также астрологи отмечают, что на этой неделе у Тельцов могут появиться новые враги, но важно помнить, что те, кто нас недолюбливает, делятся на два типа: на тех, кто глуп, и тех, кто нам завидует. В случае с Тельцами на этой неделе это будет, скорее, второй тип. Их ничто не исправит, так что лучше от них держаться подальше.

Близнецы

Близнецам сейчас необходимо строить как можно больше отношений с представителями искренних Знаков Зодиака. Такие люди помогут им быть на волне успеха. Также искренние люди могут оказать существенную поддержку в трудную минуту. Речь идет о психологической поддержке. Если действовать в одиночку, можно стать стать аутсайдерами. Близнецам нужна работа в команде, особенно после 7 числа, потому что Венера лишит их сил и энергии. Астрологи советуют прислушиваться к мнению близких людей.

Рак

Ракам стоит избегать чрезмерной активности с 7 числа, потому что их покровитель Венера в этот день потеряет часть сил. Переход планеты в новый Знак может негативно сказаться на сфере любви — появятся проблемы, недосказанность, тяга к уединению. Раки могут подумать, что это какая-то порча на отношения, но это не так. Это просто сложный период, в который лучше сфокусироваться на домашних делах, увлечениях. Не нужно провоцировать близких людей и вызывать у них отрицательные эмоции. Астрологи советуют дать им свободу.

Лев