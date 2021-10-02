НЕЖНОЕ ВИДЕО ⟩ Эстонская королева тортов Сандра Дашкова вышла замуж

Модель Сандра Дашкова и предприниматель Рооне Роост, объявившие о своей помолвке в октябре 2018 года, поженились этим летом.

Хороших новостей много не бывает. ДА,

- написала тогда Дашкова под фото в Instagram.

Однако на прошлой неделе она поделилась красивым свадебным снимком в ​​социальных сетях, объявив, что отныне ее можно будет называть госпожой Роост. Несколько дней спустя Сандра порадовала поклонников в Instagram нежным видеоклипом, в котором есть красивые свадебные кадры. «Как мииило», - написала под видео светская львица Бригитте Сюзанне Хунт. Отть Кийвикас и Герли Падар также передали свои поздравления.

Смотри видео!