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НЕЖНОЕ ВИДЕО ⟩ Эстонская королева тортов Сандра Дашкова вышла замуж

Модель и блогер Сандра Дашкова, завоевавшая титул лучшего пекаря Эстонии, объявила в социальных сетях, что вышла замуж за своего давнего возлюбленного Рооне Рооста.

Модель Сандра Дашкова и предприниматель Рооне Роост, объявившие о своей помолвке в октябре 2018 года, поженились этим летом.

Хороших новостей много не бывает. ДА,

- написала тогда Дашкова под фото в Instagram.

Однако на прошлой неделе она поделилась красивым свадебным снимком в ​​социальных сетях, объявив, что отныне ее можно будет называть госпожой Роост. Несколько дней спустя Сандра порадовала поклонников в Instagram нежным видеоклипом, в котором есть красивые свадебные кадры. «Как мииило», - написала под видео светская львица Бригитте Сюзанне Хунт. Отть Кийвикас и Герли Падар также передали свои поздравления.

Смотри видео!

На прошлой неделе Дашкова поделилась еще одной радостной новостью в Instagram - в семье родился третий ребенок. «Добро пожаловать к нам, малыш Рихарт Вольфрам», - написала она рядом с опубликованной фотографией. «Здорово, что теперь в компании девочек появился мальчик. Они очень ждали своего братика!» добавила она.

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