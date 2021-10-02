НЕЖНОЕ ВИДЕО ⟩ Эстонская королева тортов Сандра Дашкова вышла замуж
Модель и блогер Сандра Дашкова, завоевавшая титул лучшего пекаря Эстонии, объявила в социальных сетях, что вышла замуж за своего давнего возлюбленного Рооне Рооста.
Модель и блогер Сандра Дашкова, завоевавшая титул лучшего пекаря Эстонии, объявила в социальных сетях, что вышла замуж за своего давнего возлюбленного Рооне Рооста.
Модель Сандра Дашкова и предприниматель Рооне Роост, объявившие о своей помолвке в октябре 2018 года, поженились этим летом.
- написала тогда Дашкова под фото в Instagram.
Однако на прошлой неделе она поделилась красивым свадебным снимком в социальных сетях, объявив, что отныне ее можно будет называть госпожой Роост. Несколько дней спустя Сандра порадовала поклонников в Instagram нежным видеоклипом, в котором есть красивые свадебные кадры. «Как мииило», - написала под видео светская львица Бригитте Сюзанне Хунт. Отть Кийвикас и Герли Падар также передали свои поздравления.
Смотри видео!
На прошлой неделе Дашкова поделилась еще одной радостной новостью в Instagram - в семье родился третий ребенок. «Добро пожаловать к нам, малыш Рихарт Вольфрам», - написала она рядом с опубликованной фотографией. «Здорово, что теперь в компании девочек появился мальчик. Они очень ждали своего братика!» добавила она.