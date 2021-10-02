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ФОТО И ВИДЕО ⟩ В пятницу вечером парк Таммсааре был полон полиции: создавалось впечатление, что здесь произошло что-то ужасное

Politsei Tammsaare pargis. ФОТО: Elu24

В пятницу около 22 часов в Таллиннском парке Таммсааре открылось тревожное зрелище - прибыло семь экипажей полиции. Катрин Луст, главный редактор портала Elu24, как раз совершала вечернюю прогулку и попала в самый центр событий.

«Гуляла с собакой, когда внезапно на Мере-пуйестеэ мимо меня промчались семь экипажей, которые направились с сиреной в парк Таммсааре. Сначала мне показалось, что туда заложили бомбу или там произошло что-то ужасное», - говорит Катрин Луст о том, что произошло.

«Я ускорила шаг и увидела действительно огромное количество полицейских, когда добралась туда. Я подошла к ним, и они сказали, что все под контролем. Я спросила, почему так много экипажей. Ответили, что был настолько тревожный звонок, что  сложилось впечатление, что здесь происходит что-то ужасное».

Полиция в парке Таммсааре. ФОТО: Elu24

Как сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов, в парке возникла словесная перепалка между женщиной и мужчиной, и прохожие пытались их успокоить. «Полиция поговорила с сторонами, и все разошлись как друзья», - сказала Максимов.

Полиция в парке Таммсааре. ФОТО: Elu24
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