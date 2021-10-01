Анна Седокова рассказала о конфликтах и попытках сбежать от третьего мужа

Певица Анна Седокова рассказала о конфликтах в браке с баскетболистом Янисом Тиммой. По словам артистки, она не любит выставлять на показ их ссоры, хотя в семейной жизни молодой пары их достаточно.

«Если бы вы знали, сколько абсолютного кретинизма в наших отношениях. Хотя, уже как почти год мы держимся, но недавно он ушел от меня в другую комнату спать. Потому что идиот. Потому что человеку, искалеченному ранее, сложно создавать нормальные отношения», – призналась Седокова в публикации в своем Instagram-аккаунте.

Она вспомнила случай, как ночью пьяная решила уйти от любимого и выбежала на дорогу без обуви. Спортсмен остановил ее у ворот и зашел обратно в дом, хоть певица и упиралась. Этому случаю звезда и посвятила новую песню «Обезболил».

«Я тихо про себя благодарю его каждый день за то, что он тогда меня не отпустил. О, боги, какая вермишель была в голове у этой девочки, которая уже родила троих детей. Опилки», – высказалась Седокова.

Раньше исполнительница умела сочинять песни только основанные на причиненной ей боли, затем два года ничего не писала, так как никто не делал ей больно, и она училась жить счастливо.

С ней согласились многие подписчицы, среди которых оказалась телеведущая Ольга Бузова.

«Аня, как честно, счастья тебе!» — пожалела звезда.

«Огонь! Пожар! Тронуло»; «Откровенно и душевно»; «Очень откликнулось», – оценили в комментариях рассуждения певицы.



