Анна Седокова рассказала о конфликтах и попытках сбежать от третьего мужа
Вышедшая за баскетболиста Яниса Тимму певица подвела итоги перед годовщиной, пишет Пятый канал.
Вышедшая за баскетболиста Яниса Тимму певица подвела итоги перед годовщиной, пишет Пятый канал.
Певица Анна Седокова рассказала о конфликтах в браке с баскетболистом Янисом Тиммой. По словам артистки, она не любит выставлять на показ их ссоры, хотя в семейной жизни молодой пары их достаточно.
«Если бы вы знали, сколько абсолютного кретинизма в наших отношениях. Хотя, уже как почти год мы держимся, но недавно он ушел от меня в другую комнату спать. Потому что идиот. Потому что человеку, искалеченному ранее, сложно создавать нормальные отношения», – призналась Седокова в публикации в своем Instagram-аккаунте.
Она вспомнила случай, как ночью пьяная решила уйти от любимого и выбежала на дорогу без обуви. Спортсмен остановил ее у ворот и зашел обратно в дом, хоть певица и упиралась. Этому случаю звезда и посвятила новую песню «Обезболил».
«Я тихо про себя благодарю его каждый день за то, что он тогда меня не отпустил. О, боги, какая вермишель была в голове у этой девочки, которая уже родила троих детей. Опилки», – высказалась Седокова.
Раньше исполнительница умела сочинять песни только основанные на причиненной ей боли, затем два года ничего не писала, так как никто не делал ей больно, и она училась жить счастливо.
С ней согласились многие подписчицы, среди которых оказалась телеведущая Ольга Бузова.
«Аня, как честно, счастья тебе!» — пожалела звезда.
«Огонь! Пожар! Тронуло»; «Откровенно и душевно»; «Очень откликнулось», – оценили в комментариях рассуждения певицы.