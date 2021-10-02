Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 октября

В романтических отношениях возникают трудности, которых вы не могли предвидеть, поступки и решения любимого человека кажутся необоснованными, лишенными логики. Старайтесь не обострять существующих противоречий, сглаживать острые углы – это избавит вас от неприятных переживаний как сегодня, так и в ближайшем будущем.

Дева

Решить профессиональные проблемы будет несколько сложнее, чем вы ожидали. Будьте готовы руководить действиями других людей, брать на себя ответственность за решение важных для всех вопросов. Руководствуясь не только логикой, но и интуицией, вы сможете избежать многих серьезных ошибок, обойти расставленные недоброжелателями ловушки. В случае возникновения проблем старайтесь не обращаться к влиятельным покровителям: сегодня самостоятельность особенно важна.

Чрезвычайно приятный день ожидает влюбленных, чьи отношения станут более прочными и глубокими. Своевременное решение семейных проблем поможет избежать неприятностей в будущем; звезды обещают вам поддержку родственников.

Весы

Трудности в личной жизни могут всерьез расстроить Весов. Отношения с любимым человеком складываются отнюдь не так, как хотелось бы, и приходится идти на значительные уступки, чтобы избежать конфликтов и ссор. Родственники и близкие друзья готовы поддержать вас в этой непростой ситуации, однако сейчас вы не склонны делиться с ними своими проблемами, которые предпочитаете решать самостоятельно.

Хороший день для похода по магазинам, можно покупать одежду, косметику и парфюмерию. Поднять настроение поможет путешествие, а также посещение выставки, презентации или познавательного семинара.

Скорпион

У Скорпионов не будет поводов жаловаться на жизнь: сегодня удача на их стороне, многое дается легко, открываются новые перспективы. Вы привлекаете людей, чья поддержка дорогого стоит, и без труда завоевываете предложение самых влиятельных особ. Не стоит придавать большого значения тем мелким препятствиям, которые все же возникнут у вас на пути – их преодоление покажется всего лишь увлекательной игрой.

В семье царит атмосфера гармонии и взаимопонимания, близкие искренне радуются вашим успехам и приходят на помощь, если возникают мелкие затруднения. Воспользуйтесь возможностью хорошо отдохнуть: вдалеке от суеты и спешки вас ждут приятные эмоции.

Стрелец

Отношения с любимым человеком будут омрачены достаточно серьезными разногласиями, однако возможность мирного решения проблем остается, и ею нужно воспользоваться. Вы действуете обдуманно и точно, с хладнокровием, которому можно позавидовать, но порой слишком мало внимания уделяете своим эмоциям, недооцениваете подсказки интуиции. Помните, что у вас, как и у окружающих людей, есть чувства, с которыми нужно считаться.

Предусмотрительность, порой излишняя в личных отношениях, окажется незаменимой в делах; вы прекрасно распоряжаетесь чужим и собственным временем, можете как действовать самостоятельно, так и организовывать других людей. Скучать не придется, поскольку к любому занятию вы подходите творчески.

Козерог