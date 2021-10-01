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Я умираю: Андрей Губин пожаловался на потерю зубов из-за болезни

Андрей Губин ФОТО: Instagram

Некогда популярный певец дал интервью, в котором рассказал о своем самочувствии.

Известный российский певец Андрей Губин дал большое интервью, в котором посетовал на состояние своего здоровья. В эфире Радио «Комсомольская правда» он рассказал, что ему приходится постоянно терпеть боль из-за левосторонней прозопалгии – неврологического недуга, симптомами которого служат болевые ощущения во всем теле.

При этом, по словам Губина, он «буквально гниет заживо». Артист посетовал, что из-за болезни у него стали выпадать зубы, и нынешнее интервью может стать «последним» с зубами. «Я болею очень сильно, у меня зубы вываливаются, нижние уже вот-вот», – сказал он, отметив, что ему придется в ближайшем будущем делать себе вставные зубы.

Андрей Губин заявил, что потратил все заработанные за период активных выступлений на сцене деньги на врачей, но не получил эффективного лечения.

Он считает, что проблемы со здоровьем у него могут быть из-за стрессов или спортивных травм, полученных в детстве. «Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле», – пожаловался он.

Кроме того, артист раскритиковал «свинское отношение» к себе со стороны окружающих, назвал себя великомучеником и пожаловался на соседей, которые уже на протяжении двух лет не могут закончить ремонт в подъезде дома, где он живет.

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