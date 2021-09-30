Лайма Вайкуле о жизни в Латвии в локдаун: «Страшный депресняк»

Иван Ургант подчеркнул, что на этой неделе состоится финал шоу «Голос 60+», а Вайкуле – украшение жюри этого конкурса. В разговоре с исполнительницей он признался в любви к ней и ее родному городу Юрмале, о котором Лайма Вайкуле так часто рассказывает в соцсетях. Иван отметил, что они последний раз виделись именно перед самым началом пандемии. Ведущий поинтересовался, как звезда пережила это время со строгими ограничениями.

«Страшный депресняк. Я стала на 10 килограммов крупнее. Потом похудела. Потом стала ездить без конца на велосипеде. У меня еще собачка умерла. Но зато город Юрмала мне обещал большой парк собачий в дюнах. Я хочу этого добиться для всего народа», – сказала она.

Лайма заметила, что она победила депрессию и теперь на шоу «Голос», где люди в возрасте показывают молодым, как петь в живую.

«Я начинала с живого пения, я же и закончу им. Но не так быстро», – пошутила Вайкуле.

Артистка призналась, что в следующем году исполняется 30 лет песне «Вернисаж». Она вспомнила, как впервые познакомилась с Валерием Леонтьевым в Юрмале ночью, в баре ресторана, где она тогда выступала.

С ее слов, на тот момент она работала каждую ночь и хорошо зарабатывала: «Я была очень богатой. Я получала три зарплаты. Тысячу рублей. Машина тогда стоила пять».

Вайкуле заметила, что она тогда была очень обеспеченной и довольной. Ей ничего не хотелось. Не хотелось больше, чем у нее есть. Но в один из вечеров в бар пришли Илья Резник и Раймонд Паулс, а вместе с ними Алла Пугачева и Валерий Леонтьев: «Они классно пришли и классно отдохнули».

Идея спеть Вайкуле с Леонтьевым возникла у Паулса и Резника. Валерий Лайму мгновенно покорил. С тех пор она его полюбила.

Видео: Лайма Вайкуле у Ивана Урганта



