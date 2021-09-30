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ВИДЕО ⟩ Пара эстонских медведей бесчинствует в садах жителей Латвии

Медведи. Снимок иллюстративный ФОТО: Doug Lindstrand / Alaska Wildlife Conservation Center/ SWNS/Scanpix.

Два медведя стали головной болью для жителей латвийской области Видземе, неподалеку от границы с Эстонией. Животные бесстрашно хозяйничают в садах латышей и едят сливы.

Житель Видземе Андрейс Калнинш рассказал латвийской радиостанции, что два медведя наведывались к нему в сад, забирались на деревья и собирали упавшие на землю сливы. «Мы пригласили охотников, чтобы отпугнуть нежеланных гостей, но медведи никак не отреагировали на выстрелы в воздух. Мы также пытались отпугнуть животных, стуча по кастрюлям и сковородкам, но они даже не подняли свои головы», – сказал он.

Департамент охраны природы планирует начать сотрудничество с Эстонией, поскольку считает, что медведи, вероятно, пришли из охраняемых территорий Эстонии.

Медведи в Латвии находятся под защитой, какие-либо радикальные меры обычно принимаются только тогда, когда животные представляют угрозу для человека. В Эстонии охота на медведя разрешена, и здесь решить подобную проблему проще.

Смотрите видео!


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