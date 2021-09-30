ВИДЕО ⟩ Ничего себе! Пара эстонских медведей бесчинствует в садах жителей Латвии

Житель Видземе Андрейс Калнинш рассказал латвийской радиостанции, что два медведя наведывались к нему в сад, забирались на деревья и собирали упавшие на землю сливы. «Мы пригласили охотников, чтобы отпугнуть нежеланных гостей, но медведи никак не отреагировали на выстрелы в воздух. Мы также пытались отпугнуть животных, стуча по кастрюлям и сковородкам, но они даже не подняли свои головы», – сказал он.