ВИДЕО ⟩ Мотоциклист удирал от полиции по Пирита-теэ на бешеной скорости

В среду во второй половине дня ​​люди, двигавшиеся по Пирита-теэ, стали свидетелями неожиданного зрелища. Мотоцикл проехал мимо колонны машин по отдельному автобусному ряду.

Вслед за гонщиком пронеслась патрульная машина с включенной сиреной. Скорость мотоциклиста и патруля неизвестна, но если учесть, что машины в соседних рядах двигались со скоростью примерно 50 км/ч, можно предположить, что скорость удирающего мотоцикла и полицейского автомобиля могла быть выше 150 км/ч.

Как скучно мы живем, в нас пропал дух авантюризма,

- подписал видео автор.

Elu24 обратился в полицию, чтобы выяснить, что именно произошло на Пирита-теэ. В среду Рийгикогу обсуждал возможность увеличения штрафов за превышение скорости более чем вдвое.



