КРАСНЫЕ ДОРОЖКИ БЕСПОКОЯТ ⟩ Житель Таллинна: осядет ли эта яркая грязь в наших дыхательных путях к весне?

Зеленая столица Европы или все-таки красная? Оказывается, мы живем в богатой стране, где дорогой микропластик можно беспрепятственно собирать на улице. Интересно, осядет ли эта красная грязь в наших дыхательных путях к весне? Потрясающее качество строительства, рядом с которым блекнет даже «Возможно только в России».

Отвечает вице-мэр Таллинна Андрей Новиков:

Смесь для нанесения разметки состоит из различных органических и минеральных частиц, основной составляющий компонент – карбонат кальция в объеме примерно 70% и смесь природных и химических смол на основе сложных эфиров. Также добавляется химический пигмент, но его доля незначительна. (Для справки: карбонат кальция является наполнителем, произведенным преимущественно из доломитной и известняковой крошки, это природное вещество. В конкретно взятой смеси в качестве природной смолы используется сосновая смола).

Конкретно эта смесь благодаря своим основным компонентам является одной из самых экологичных смесей для разметки дорог во всем мире. Тем самым продукция не является опасной для окружающей среды.

Нанесение разметки в основном производится с помощью техники, составляя более 90% объема выполненных в Таллинне работ:

Горожане, по-видимому, заметили летающие частицы, но мы хотим отметить, что предотвращающая скольжение крошка, вылетающая в ходе нанесения разметки (карбонат кальция), не содержит частиц, классифицируемых как опасные для здоровья или окружающей среды, в концентрациях, превышающих нормативы, указанные в перечне этих компонентов. По завершении работ крошку сметают. Вероятно, подрядчик (KMG ehitus) по каким-то причинам не успел ее смести в конкретном месте.