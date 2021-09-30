Участница популярного эстонского шоу «Мальчишник» получила 75 часов общественных работ за воровство

Несколько дней назад Elu24 стало известно, что 12 августа в девять часов вечера сотрудник торгового центра Rocca-al-Mare украл телефон на стойке информации магазина Prisma. Телефон был утерян в магазине и оставлен на хранение.

Руководитель центра Кристьян Маарооз подтвердил, что такой инцидент действительно имел место. «Дело передано в полицию, поэтому мы не можем раскрывать информацию. Могу добавить, что этот человек больше не работает в нашем центре», - сказал Маарооз.

По данным Пыхьяской окружной прокуратуры, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело, виновный установлен, но производство по делу прекратили, так как стороны договорились между собой. Прокуратура предписала преступнику 75 часов общественных работ, если он не сделает этого в течение пяти месяцев, то разбирательство продолжается. Обвиняемый также должен возместить ущерб, причиненный потерпевшему, и оплатить судебные издержки.

Вор, знакомый по реалити-шоу

Насколько известно Elu24, Лейла, работавшая в китайском ресторане быстрого питания в ТЦ Rocca-al-Mare, участвовала в реалити-шоу TV3 «Мальчишник». И все указывает на то, что именно она украла телефон: последний рабочий день Лейлы в ресторане датирован августом. Якобы 12 августа, после окончания рабочего дня, Лейла пошла покупать лотерейные билеты на стойке информации Prisma, но вместо этого ушла, прихватив чужой телефон.

Кадр из реалити-шоу "Мальчишник". Кевин и Лейла ФОТО: TV3

Один из участников шоу «Мальчишник» Кевин также рассказал о краже телефона и провел пареллель с темнокожей Лейлой. У него украли дорогой айфон во Франции, и он уверен, что это дело рук афроамериканцев. «Мой айфон стоил больше тысячи евро! Один черный в Париже спросил у меня, сколько времени, и, скажем так, это был последний раз, когда я видел свой телефон», - вспоминает молодой человек.

Еще одно обстоятельство указывает на причастность Лейлы к краже телефона. Она недавно поделилась с подписчиками в Фейсбук анекдотом, где речь идет о воровстве на работе. Кажется, что подобное выглядит немного странно.

Шутка из Фейсбука Лейлы ФОТО: Facebook

На шоу TV3 «Мальчишник» Лейла представила себя как 23-летнего мастера отделки интерьеров. «По профессии я художник», - сказала она. Девушка участвовала в четвертой части сезона, который пока еще не вышел в эфир.