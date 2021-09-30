КАКОЙ УЖАС! ⟩ Никиту Михалкова чуть не убило
Российский режиссер Никита Михалков едва не погиб во время спектакля во МХАТе. Инцидент произошел во время постановки «Двенадцать», сообщает «Московский комсомолец».
Российский режиссер Никита Михалков едва не погиб во время спектакля во МХАТе. Инцидент произошел во время постановки «Двенадцать», сообщает «Московский комсомолец».
Как сообщает «Московский комсомолец», прямо во время спектакля на сцену с колосников упал тяжелый предмет, рухнувший в итоге прямо у ног задействованного в постановке Михалкова, чуть не погубив режиссера, передает Topnews.ru.
Журналисты утверждают, что в театре пытаются замолчать произошедшее.
Оказалось, что тяжелым предметом, пролетевшим в нескольких сантиметрах от Михалкова, стала часть декораций, оставшаяся от предыдущего спектакля, сыгранного накануне.
В итоге «Двенадцать» прерван не был, а после был составлен акт, в котором администрация, по информации издания, возложила вину за произошедшее на сотрудников постановочной части.
К слову, директор Центра Никиты Михалкова Игорь Поповым подтвердил произошедшее.