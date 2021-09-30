КАКОЙ УЖАС! ⟩ Никиту Михалкова чуть не убило

Как сообщает «Московский комсомолец», прямо во время спектакля на сцену с колосников упал тяжелый предмет, рухнувший в итоге прямо у ног задействованного в постановке Михалкова, чуть не погубив режиссера, передает Topnews.ru.

Журналисты утверждают, что в театре пытаются замолчать произошедшее.

Оказалось, что тяжелым предметом, пролетевшим в нескольких сантиметрах от Михалкова, стала часть декораций, оставшаяся от предыдущего спектакля, сыгранного накануне.

В итоге «Двенадцать» прерван не был, а после был составлен акт, в котором администрация, по информации издания, возложила вину за произошедшее на сотрудников постановочной части.

К слову, директор Центра Никиты Михалкова Игорь Поповым подтвердил произошедшее.



