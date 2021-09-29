Помогите, люди добрые! С какой просьбой обратилась Керсти Кальюлайд к народу?
Президентский срок госпожи Керсти Кальюлайд подходит к концу. Глава Эстонии обратилась к своему народу с необычной просьбой.
Президентский срок госпожи Керсти Кальюлайд подходит к концу. Глава Эстонии обратилась к своему народу с необычной просьбой.
Уходящая президент Эстонской Республики просит всех, кто когда-либо делал с ней совместные фотоснимки, прислать их ей.
Оставить фотографии можно под ее постом в Facebook или у себя на странице с хэштегом #minajakersti.