Ср, 29.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Помогите, люди добрые! С какой просьбой обратилась Керсти Кальюлайд к народу?

Керсти Кальюлайд. ФОТО: Sander Ilvest

Президентский срок госпожи Керсти Кальюлайд подходит к концу. Глава Эстонии обратилась к своему народу с необычной просьбой.

Уходящая президент Эстонской Республики просит всех, кто когда-либо делал с ней совместные фотоснимки, прислать их ей.

Оставить фотографии можно под ее постом в Facebook или у себя на странице с хэштегом #minajakersti.


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back