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Новая мода? Эстонские звезды выбирают для жизни фургон

Жизнь в фургоне набирает популярность. Фото иллюстративное. ФОТО: instagram.com/freyaschefe

Четырёхколёсный транспорт - это неотъемлемый друг жителей Эстонии. Поэтому многие превратили свои старые автомобили-фургоны в комфортабельные дома на колесах, где они могут отдыхать во время летней поездки или работать днем. Среди таких людей, в том числе, местные знаменитоси. 

Так Актриса Хенесси Шмидт приспособила старый Peugeot в дом на колесах и открывает для себя Ирландию, актер Сепо Симан восстановил изношенную машину скорой помощи для комфортных путешествий, семья телеведущей Аннели Лахе совершает длительные поездки на микроавтобусе, а журналист Юхан Ааре находит в фургоне укромное местечко и использует для работы, пишет портал Uudised.tv3.ee.

Актриса Хеннесс Шмидт в настоящее время живет в Ирландии. Шмидт купила Peugeot 307, 2007 года выпуска. Девушка вынула задние сиденья и положила на их место матрац. «Теперь я могу смотреть на звезды из окна в крыше машины», - сказала актриса. «Летом мы проехали тысячи километров на ней, вместе с подругами и кошками. Мы ходили в походы и занимались серфингом, видели горы и леса! К сожалению, в один момент перегрел двигатель. У этого фургона была прекрасная жизнь!», - вспоминает Хенесси. 

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