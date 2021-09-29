Новая мода? Эстонские звезды выбирают для жизни фургон

Так Актриса Хенесси Шмидт приспособила старый Peugeot в дом на колесах и открывает для себя Ирландию, актер Сепо Симан восстановил изношенную машину скорой помощи для комфортных путешествий, семья телеведущей Аннели Лахе совершает длительные поездки на микроавтобусе, а журналист Юхан Ааре находит в фургоне укромное местечко и использует для работы, пишет портал Uudised.tv3.ee.

Актриса Хеннесс Шмидт в настоящее время живет в Ирландии. Шмидт купила Peugeot 307, 2007 года выпуска. Девушка вынула задние сиденья и положила на их место матрац. «Теперь я могу смотреть на звезды из окна в крыше машины», - сказала актриса. «Летом мы проехали тысячи километров на ней, вместе с подругами и кошками. Мы ходили в походы и занимались серфингом, видели горы и леса! К сожалению, в один момент перегрел двигатель. У этого фургона была прекрасная жизнь!», - вспоминает Хенесси.