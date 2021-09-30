ЗНАЙ НАШИХ! ⟩ Как поймать огромную рыбу за Полярным кругом: российским СМИ рассказал капитан и кулинар из Таллинна Александр Гнутов

Норвегия — фантастическая, красивейшая страна с живописными фьордами и разнообразной морской рыбалкой, которая здесь превосходит по популярности и экстремальности пресноводную.

Аналогов на Севере я даже не знаю — это сказка! Рыбачить езжу уже 17 лет, чаще всего за Полярный круг, в Арктическую Норвегию. Там, благодаря Гольфстриму, очень много крупной рыбы.

ФОТО: личный архив

Формат рыбалки может быть необычным. Кроме собственно ловли рыбы в суровых условиях Заполярья (а она отшлифована за эти годы до блеска) — надежные лодки, оборудование, места с хорошим клевом, это еще и эногастрономический тур.

На этот раз я повез 17 человек. Люди собрались неординарные, каждый заслуживал внимания — отличная подобралась компания!

Норвежская рыбалка в компании ФОТО: личный архив

Из Таллинна до Сальстраумена, крохотного поселка на севере Норвегии, мы добирались два дня. Через Финляндию и Швецию, на двух машинах, с парой прицепов. Конечно, везде проверяли паспорта вакцинации — теперь без этого границы пересекать нельзя.

Знаменито и уникально это место одноименным невероятно красивым и самым мощным приливно-отливным водоворотом в мире. Чтобы его увидеть, ежегодно тысячи людей устремляются за Полярный круг.

ФОТО: личный архив

А в начале нулевых эту локацию признали лучшей для погружения с аквалангом в холодной воде.

Название «Сальтстраумен» состоит из двух слов: первая часть — по местности Salten, а вторая в переводе с норвежского означает «поток воды».

Готовил я прямо на борту шлюпки, в океане. Сам нырял за морскими ежами, чтобы тут же съесть их икру с бокалом прекрасного сухого белого вина.

ФОТО: личный архив

Поймали много чего, в том числе палтуса под 20 килограммов. Я тут же запек его в камадо-гриле (что-то вроде тандыра). Очень вкусно. Помимо всех видов тресковых, на глубине водится и морской окунь. Мы его вытаскивали с 200 метров специальными снастями. К сожалению, из-за штормов подводный сбор гребешков отменили.

В меню много интересного и аутентичного. Палтус, слегка подкопченный в камадо-гриле, с гарниром из печеной картошки с креветками, панчеттой (разновидность бекона) и луком.

Блюдо из свежих морепродуктов ФОТО: личный архив

Ризотто с креветками и традиционные фиш-энд-чипс, пельмени с копченым лососем и креветками. На завтрак — блины, сырники и омлеты.

И, конечно, уха. А также борщ, харчо. Нет ничего лучше, чем, вернувшись из океана, съесть тарелку горячего супа, выпить рюмку водки и только потом идти чистить пойманную рыбу, готовить основной ужин.

ФОТО: личный архив

На этот раз обошлось без серьезных происшествий. Однажды, правда, попали в сильный шторм. Но некоторые особо отважные члены команды отправились на рыбалку. В итоге еле добрались до места. Потом так уже не рисковали.

В океане есть акулы, но в основном сельдевые. Они спокойные. Да и такая невкусная еда, как человек, их не интересует.

ФОТО: личный архив

Кроме рыбалки мы устраивали грибной десант, парились в бане, а потом сигали голышом в океан, где вода была восемь градусов.

Ризотто с креветками

ИНГРЕДИЕНТЫ:

200 граммов риса арборио

120 граммов белого сухого вина

625 граммов рыбного бульона

120 граммов мелконарезанного лука

12 граммов давленого чеснока

40 граммов сливочного масла

300 граммов очищенных крупных креветок

60 граммов тертого пармезана

30 граммов нарезанного фенхеля

30 граммов нарезанной спаржи

30 граммов нарезанных стеблей сельдерея

1. Замариновать в готовой смеси приправ для вока с лаймом креветки и слегка обжарить их.

2. Нарезать фенхель, сельдерей и спаржу и припустить их на сковороде в сливочном масле. Пока отложить в сторону.

3. Тем временем обжарить лук в кастрюле, добавить к нему рис.

4. Влить в массу вина и довести ее до кипения.

5. Подливать горячий бульон, постоянно помешивая, варить примерно 15-18 минут.

6. Выключить огонь, добавить сливочное масло, пармезан, креветки, фенхель, сельдерей и спаржу. Все перемешать.