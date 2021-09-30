ЗНАЙ НАШИХ! ⟩ Как поймать огромную рыбу за Полярным кругом: российским СМИ рассказал капитан и кулинар из Таллинна Александр Гнутов

Капитан дальнего плавания, таллиннский рыбак и кулинар Александр Гнутов поделился историями о встрече с акулами и о том, как члены его экспедиции попали в шторм в районе одного из самых мощных водоворотов мира, а также раскрыл рецепт ризотто с креветками, которое готовил прямо на борту шлюпки. О необычных скандинавских путешествиях и рыбалках — в интервью РИА Новости.
Норвегия — фантастическая, красивейшая страна с живописными фьордами и разнообразной морской рыбалкой, которая здесь превосходит по популярности и экстремальности пресноводную.
Аналогов на Севере я даже не знаю — это сказка! Рыбачить езжу уже 17 лет, чаще всего за Полярный круг, в Арктическую Норвегию. Там, благодаря Гольфстриму, очень много крупной рыбы.
Формат рыбалки может быть необычным. Кроме собственно ловли рыбы в суровых условиях Заполярья (а она отшлифована за эти годы до блеска) — надежные лодки, оборудование, места с хорошим клевом, это еще и эногастрономический тур.
На этот раз я повез 17 человек. Люди собрались неординарные, каждый заслуживал внимания — отличная подобралась компания!
Из Таллинна до Сальстраумена, крохотного поселка на севере Норвегии, мы добирались два дня. Через Финляндию и Швецию, на двух машинах, с парой прицепов. Конечно, везде проверяли паспорта вакцинации — теперь без этого границы пересекать нельзя.
Знаменито и уникально это место одноименным невероятно красивым и самым мощным приливно-отливным водоворотом в мире. Чтобы его увидеть, ежегодно тысячи людей устремляются за Полярный круг.
А в начале нулевых эту локацию признали лучшей для погружения с аквалангом в холодной воде.
Название «Сальтстраумен» состоит из двух слов: первая часть — по местности Salten, а вторая в переводе с норвежского означает «поток воды».
Готовил я прямо на борту шлюпки, в океане. Сам нырял за морскими ежами, чтобы тут же съесть их икру с бокалом прекрасного сухого белого вина.
Поймали много чего, в том числе палтуса под 20 килограммов. Я тут же запек его в камадо-гриле (что-то вроде тандыра). Очень вкусно. Помимо всех видов тресковых, на глубине водится и морской окунь. Мы его вытаскивали с 200 метров специальными снастями. К сожалению, из-за штормов подводный сбор гребешков отменили.
В меню много интересного и аутентичного. Палтус, слегка подкопченный в камадо-гриле, с гарниром из печеной картошки с креветками, панчеттой (разновидность бекона) и луком.
Ризотто с креветками и традиционные фиш-энд-чипс, пельмени с копченым лососем и креветками. На завтрак — блины, сырники и омлеты.
И, конечно, уха. А также борщ, харчо. Нет ничего лучше, чем, вернувшись из океана, съесть тарелку горячего супа, выпить рюмку водки и только потом идти чистить пойманную рыбу, готовить основной ужин.
На этот раз обошлось без серьезных происшествий. Однажды, правда, попали в сильный шторм. Но некоторые особо отважные члены команды отправились на рыбалку. В итоге еле добрались до места. Потом так уже не рисковали.
В океане есть акулы, но в основном сельдевые. Они спокойные. Да и такая невкусная еда, как человек, их не интересует.
Кроме рыбалки мы устраивали грибной десант, парились в бане, а потом сигали голышом в океан, где вода была восемь градусов.
Ризотто с креветками
ИНГРЕДИЕНТЫ:
200 граммов риса арборио
120 граммов белого сухого вина
625 граммов рыбного бульона
120 граммов мелконарезанного лука
12 граммов давленого чеснока
40 граммов сливочного масла
300 граммов очищенных крупных креветок
60 граммов тертого пармезана
30 граммов нарезанного фенхеля
30 граммов нарезанной спаржи
30 граммов нарезанных стеблей сельдерея
1. Замариновать в готовой смеси приправ для вока с лаймом креветки и слегка обжарить их.
2. Нарезать фенхель, сельдерей и спаржу и припустить их на сковороде в сливочном масле. Пока отложить в сторону.
3. Тем временем обжарить лук в кастрюле, добавить к нему рис.
4. Влить в массу вина и довести ее до кипения.
5. Подливать горячий бульон, постоянно помешивая, варить примерно 15-18 минут.
6. Выключить огонь, добавить сливочное масло, пармезан, креветки, фенхель, сельдерей и спаржу. Все перемешать.