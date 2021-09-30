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Гороскоп на 30 сентября для всех знаков Зодиака

Осень. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Последний сентябрьский день по своей планетарной атмосфере будет задумчивый, душевный, трепетный. На зодиакальном круге сложится Большой Тригон из Луны, Венеры и Нептуна в знаках стихии Воды. Если на недавней оппозиции Венеры и Урана вы с кем-то поссорились и теперь жалеете об этом, это хороший шанс помириться. Основой примирения лучше всего послужат общие воспоминания о чудесных моментах. В этот день будет проще перенести ностальгические воспоминания в сегодняшнюю реальность.

Овен

У вас будет избыток жизненных сил, но не наваливайте на себя слишком много. Экономьте энергию. День хорош для творчества, для романтических встреч. Прекрасно настроение сделает вас привлекательными для противоположного пола.

Телец

Возможно, этот день принесет вам приятные сюрпризы. Не бойтесь новизны, будьте смелее в решении вопросов, используйте новые методы. Могут найтись давно пропавшие вещи. Прислушивайтесь к интуиции.

Близнецы

Дела сдвинутся с мертвой точки. Если правильно поведете дело, есть серьезный шанс продвинуться по служебной лестнице, если используете ум и изобретательность. Откажитесь от лишних трат и начните экономить.

Рак

Вы сегодня особенно проницательны и остроумны, способны решать сложные задачи. День хорош для интеллектуального труда. Удачный день для предоставления новых проектов и идей на суд начальства.

Лев

Пытаясь произвести впечатление, не сорите деньгами. Ваше великодушие может привести к финансовым проблемам. Возможен доход, но не стоит много говорить о нем. Будьте скромнее, чтобы не появились завистники.

Дева

Дайте волю своей фантазии, сегодня судьба дает вам шанс. Поэтому будьте на чеку, чтобы его не прозевать. Благоприятно общение, можно познакомиться с человеком, который сыграет большую роль в вашей жизни.

Весы

Вы склонны к материальным наслаждениям и сегодня можете им предаться. Но не отрывайтесь от реальности. Побалуйте себя небольшим подарком и хорошим обедом. Вероятен незначительный доход.

Скорпион

Наведите порядок в доме, переставьте мебель, начните небольшой ремонт. Это поможет вам не только несколько сменить обстановку, но и изменит энергетику вашего жилища. Начните очистку организма при помощи трав.

Стрелец

Очень удачный день. Хорошо делать покупки, вкладывать деньги. Сегодня хорошо помогать людям, это вернется сторицей. Очень благоприятна молитва, занятия йогой и медитация, занятия танцами и дыхательными упражнениями.

Козерог

Не занимайте денег, не тратьте их на своих романтических партнеров. Это может быть ощутимо для вашего бюджета. Не стоит делать маникюр и педикюр, ногти могут заболеть.

Водолей

Великолепный день, будет много шансов решить свои проблемы. Возможны романтические знакомства. Вероятна помощь от человека, на которого вы не надеялись. День хорош для встреч с друзьями.

Рыбы

Прекрасное время для людей творческих, занимающихся искусством, для журналистов и литераторов. День удачен для торговли, особенно женскими товарами. Приятными в этот день будут встречи с друзьями, пишет vedmochka.net.

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