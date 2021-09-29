ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вот так вечеринка! Гламурный конкурс коктейлей собрал ярких эстонских знаменитостей

В конкурсе приняли участие 21 признанный бармен из Эстонии, Финляндии и Латвии, а пятеро финалистов смогли продемонстрировать свое мастерство перед публикой и судьями. Настроение поддерживали певица Джанет Джейми, шоу-бармен Тармо Киудорв и ведущий вечера Рене Рийсмаа. Коктейли Moutai, помимо мастеров, создавали, в частности, Ану Саагим, Беатриче, Electra, Эда-Лийс Канн и посол Бразилии в Эстонии.