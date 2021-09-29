Ср, 29.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вот так вечеринка! Гламурный конкурс коктейлей собрал ярких эстонских знаменитостей

23 сентября в Butterfly Lounge состоялся конкурс коктейлей Spirit of Moutai 2021. Конкурсанты и гости пробовали коктейли друг друга и выбрали лучшие.

В конкурсе приняли участие 21 признанный бармен из Эстонии, Финляндии и Латвии, а пятеро финалистов смогли продемонстрировать свое мастерство перед публикой и судьями. Настроение поддерживали певица Джанет Джейми, шоу-бармен Тармо Киудорв и ведущий вечера Рене Рийсмаа. Коктейли Moutai, помимо мастеров, создавали, в частности, Ану Саагим, Беатриче, Electra, Эда-Лийс Канн и посол Бразилии в Эстонии.

Андрей Казаков забрал домой главный приз в размере 4000 евро, за ним последовали Эрик Таммелехт и Хейнар Ыйспуу. Главный герой вечера, коктейль Moutai, - роскошный напиток из органического сорго (зерна, похожего на пшеницу), - имеет 2000-летнюю традицию и высоко ценится в Китае.

Смотри галерею!


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back