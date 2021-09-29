ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вот так вечеринка! Гламурный конкурс коктейлей собрал ярких эстонских знаменитостей
23 сентября в Butterfly Lounge состоялся конкурс коктейлей Spirit of Moutai 2021. Конкурсанты и гости пробовали коктейли друг друга и выбрали лучшие.
23 сентября в Butterfly Lounge состоялся конкурс коктейлей Spirit of Moutai 2021. Конкурсанты и гости пробовали коктейли друг друга и выбрали лучшие.
В конкурсе приняли участие 21 признанный бармен из Эстонии, Финляндии и Латвии, а пятеро финалистов смогли продемонстрировать свое мастерство перед публикой и судьями. Настроение поддерживали певица Джанет Джейми, шоу-бармен Тармо Киудорв и ведущий вечера Рене Рийсмаа. Коктейли Moutai, помимо мастеров, создавали, в частности, Ану Саагим, Беатриче, Electra, Эда-Лийс Канн и посол Бразилии в Эстонии.
Андрей Казаков забрал домой главный приз в размере 4000 евро, за ним последовали Эрик Таммелехт и Хейнар Ыйспуу. Главный герой вечера, коктейль Moutai, - роскошный напиток из органического сорго (зерна, похожего на пшеницу), - имеет 2000-летнюю традицию и высоко ценится в Китае.
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