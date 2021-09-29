«Диана возненавидела бы Меган»: как Меган Маркл подражает принцессе Диане

С тех пор, как Меган Маркл начала выходить в свет после переезда в США, СМИ обращают внимание: в своих нарядах она регулярно делает отсылки к образам свекрови, с которой не была знакома лично.
В последний раз это случилось во время ее визита вместе с принцем Гаррив Нью-Йорк. После того, как в минувшие выходные пара выступила на концерте Global Citizen в Центральном парке, журналисты обратили внимание не только на белое платье Valentino Меган Маркл, которое в Twitter уже успели окрестить безвкусным, но и на сумку, которая была в руках герцогини за кулисами, пишет Gazeta.ru.
Черная сумка Dior, модель Lady D-Lite — одна из вариаций знаменитой Lady Dior, посвященной принцессе Диане.
Впервые сумка в гардеробе Леди Ди оказалась в 1995 году. Тогда еще безымянная, она была подарена принцессе женой премьер-министра Франции Жака Ширака Бернадетт. Диана стала так часто появляться с этой сумкой, что уже в следующем году дом Dior принял решение назвать аксессуар в ее честь. В 1996 году она появилась с Lady Dior на Met Gala. С 1995 по 1997 год в мире было продано 200 000 экземпляров этой модели.
После появления бывшей актрисы на публике с Lady Dior на британской версии сайта французского модного дома все модели в черном цвете среднего размера были распроданы — хотя стоимость аксессуара составляет $4900.
При этом сумка Меган Маркл отличается от тех, что продаются в бутиках и на онлайн-площадках. Если присмотреться повнимательнее, то в центре видно монограмму DSSOS (Duchess of Sussex — герцогиня Сассекская).
После «Мегзита» Меган действительно часто стала обращаться к тем вещам, которые любила мать ее мужа. Публичных выступлений герцогини после прекращения выполнения обязанностей члена королевской семьи стало меньше, однако практически ни одно не обходится без украшений Леди Ди.
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