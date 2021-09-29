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ГОРЯЧА! ⟩ Эстонская королева фитнеса показала, на груди смелой женщины не должно быть полос от загара в бикини

Кайса Абнер. ФОТО: Jüri Kartul/Instagram @kaisaabner

Фитнес-спортсменка и частный тренер Кайса Кууснымм, до замужества Абнер, отправилась в солнечный Таиланд с возлюбленным, откуда радует фолловеров, живущих в осенней Эстонии, фотографиями в бикини.

«Это та фотография, которая, как я думала, никогда не попадет в мой Instagram… Но когда я представила, что вы пьете горячий утренний кофе, чтобы согреться и проснуться… Sorry for not being sorry (извините, я не сожалею - ред.)», - написала Кайса под невероятно красивым снимком.

В середине августа фитнес-красавица вместе с мужем Райго Куусныммом отправилась в Таиланд. До этого в июле влюбленные устраивали фееричную свадьбу. Они обручились в Греции в ноябре 2020 года.

Пара вместе проводит время в Таиланде. «У нас есть вид на жительство до конца сентября. Что произойдет дальше? Я не знаю. Но какая разница? Мы разберемся с проблемой, когда она появится», - написала Кайса, прибыв на Пхукет в августе. Молодожены осуществили медовый месяц своей мечты. «Мы можем прожить остаток жизни каждый день, как если бы это был медовый месяц», - радовалась Кайса.

Смотрите фото ниже!


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