Сожжение изгнанного Марса: какие опасности несет октябрь для всех знаков Зодиака
Звездный эксперт Анастасия Широкова дала несколько важных прогнозов для всех знаков Зодиака на второй месяц осени, пишет Пятый канал.
Звездный эксперт Анастасия Широкова дала несколько важных прогнозов для всех знаков Зодиака на второй месяц осени, пишет Пятый канал.
Второй месяц осени принесет представителям разных знаков Зодиака некоторые интересные события, а главное — это то, что пресловутый ретроградный меркурий будет преследовать их большую часть октября. Чем он может смутить нас на этот раз, рассказала практикующий астролог с десятилетним стажем, таронумеролог, преподаватель Евразийского Астрологического института (Школа Павла Глобы) Анастасия Широкова.
«Поскольку планетарная активность проходит по знаку Весов — а это знак партнерства во всех его проявлениях — то логично, что всплывут старые личные и деловые связи. Что касается деловых, здесь все просто и понятно: если у вас был ранее успех в работе с какой-либо организацией, имеются какие-либо интересные гармоничные коллаборации, то ваши деловые партнеры, возможно, захотят повторить этот опыт. Поэтому вы можете получить массу интересных предложений по работе», — прогнозирует Широкова.
Что касается личных контактов, то здесь возможны сюрпризы и не обязательно приятные. Так, по словам астролога, «пачками всплывут» ваши бывшие, и к добру ли это — большой вопрос.
«Важно понимать, что люди в большинстве случаев возвращаются к старым любовям в те моменты жизни, когда они находятся в ссоре с нынешними партнерами или в ситуации „безрыбья“ — в ожидании новых отношений, которые никак не складываются, а любви, внимания очень хочется», — поясняет Широкова.
Эксперт также назвала периоды, когда нужно быть особенно внимательными и осознанными. Первый — с 4 по 14 октября, когда Солнце в знаке Весов подвергает сожжению изгнанный Марс — это самое критичное время для слабых на уговоры и обещания женщин и для мужчин, склонных неадекватно оценивать силу своего обаяния, переоценивать свою харизму.
«При этом с 9 по 11 октября наступает пик: объективная реальность будет заслоняться ядром сразу из трех ущербных планет — это Солнце в падении, Марс в изгнании и ретроградный Меркурий. Они соединятся, чтобы внести максимальную сумятицу в тему партнерских отношений, а также любых договоренностей, в том числе официальных, прописанных на бумаге», — предупреждает Широкова.
Второй важный период продлится с 13 октября до конца месяца. В это время астролог рекомендует особенно беречь здоровье, потому что Плутон начинает квадратить и без того слабое Солнце, а затем переключается и на Марс.
«Велика вероятность новых вспышек вирусных и инфекционных заболеваний, может подняться очередная волна ковида, а вместе с ним гриппа и ОРВИ. Поэтому будьте внимательны к себе и к своему здоровью, а также к экологии своего окружения и помните, что у каждого из вас есть своя собственная натальная карта, свой собственный космический паспорт», — заключает Широкова.