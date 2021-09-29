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СКАНДАЛ! ⟩ Оскорбление и неуважение: Малахова обвинили в продажности

Наргиз ФОТО: Инстаграм

Певица Наргиз Закирова обвинила телеведущего Андрея Малахова в продажности. Она записала видео на своей странице в Instagram, пишет «Рамблер».

Поводом послужил новый выпуск шоу Малахова «Привет, Андрей!». Среди приглашенных гостей был дядя певицы Фарух Закиров, известный как художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля «Ялла». Часть его высказываний вырезали из эфира, что шокировала семью Закировых. Цензуре подверглась та часть, в которой дядя Наргиз говорил о ней. По мнению артистки, за всем этим стоит ее бывший продюсер Максим Фадеев.

«Суть в том, что этот поступок является оскорблением и неуважением к моей династии Закировых и к моему дяде Фаруху. Хотя о каком уважении может идти речь, если мы говорим о канале «Россия 1» и тем более мы говорим об Андрее Малахове. Я не думаю, что вам нужно объяснять, кто является зачинщиком и заказчиком этой бесконечной истории. Речь сейчас о продажности канала и непосредственно телеведущего Андрея Малахова. Вы и Андрей являетесь самыми яркими представителями древнейшей профессии. Ну а так как ваш заказчик является просто гуру в сфере этой деятельности, поэтому работает у вас все замечательно», — заявила Наргиз Закирова.

Завершила обращение певица известной фразой Малахова: «Берегите себя и своих близких».

До 2019 года Наргиз Закирова и Максим Фадеев были близкими друзьями, но потом сильно поругались, и контракт с певицей был расторгнут. Продюсер назвал сотрудничество с ней главной ошибкой своей жизни, а саму артистку — «главным вруном в мире». «Я разное видел, в разных ситуациях был, но такого лицемерия тотального, тотального вранья я не видел вообще никогда», — сказал Фадеев в передаче «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

Наргиз Закирова считает, что именно бывший продюсер способствует тому, что ее карьера теперь развивается не так стремительно.

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