Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 сентября

Овен

Хороший день для романтических встреч, вы будете сексуальны и магнетичны. Взаимопонимание между полами будет отличное. День хорош для начала отношений. Вероятно благоприятное разрешение какого-то вопроса.

Телец

Великолепный день для решения любых вопросов, для любых дел. Возможны приятные контакты. Очень удачный день для покупок, торговли, ухода за волосами и косметических процедур. Сегодня можно неплохо развлечься и провести романтическое свидание.

Близнецы

Чудесный день для ухода за ногтями и волосами, для начала занятий фитнесом с целью улучшения формы ног. Хорошее время для того, чтобы сделать выбор спутника жизни. В принятии решения руководствуйтесь здравым смыслом.

Рак

Возможно, кто-то из друзей или знакомых захочет воспользоваться вашей добротой. Не давайте денег в долг, не занимайтесь благотворительностью и не поручайтесь за других.

Лев

Это прекрасный день для покупок, в том числе и техники. Все будет складываться легко, дела будут спориться. Ваше красноречие вам пригодится. День удачен для встречи с друзьями, для сбора нужной информации.

Дева

Обострится интуиция, поэтому прислушивайтесь к ее советам. День хорош для похода в гости, встречи гостей, для серьезных покупок в дом и подарков детям. Не стесняйтесь проявлять положительные чувства.

Весы

Чудесный день для общения и обмена информацией. Будьте более чувствительны к желаниям других, это поможет вам установить доверительные отношения с коллегами и соседями. День хорош для поездок и торговли.

Скорпион

Вашей находчивости и решительности сегодня можно позавидовать. В голову будут приходить быстрые оригинальные решения, которые можно будет тут же воплотить в жизнь. Не перегружайте нервную систему.

Стрелец

В этот день воздержитесь от приобретения материальных ценностей, лучше обратитесь к молитве и ценностям духовным. Будьте осторожны с техникой, ограничьте свое общение, могут проявиться энергетические вампиры.

Козерог

Ваше противостояние с представителям противоположного пола ни к чему, это будет выглядеть не совсем красиво. Возможно, вы просто предвзято относитесь к кому-то. Проявите великодушие, и все образуется.

Водолей

В этот день лучше отказаться от любых новшеств, нельзя простужаться, так как можно заболеть. Будут удачно складываться отношения, а вы будете сегодня привлекательны. Общение пойдет на пользу.

Рыбы