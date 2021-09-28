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ОГОНЬ ⟩ Победившая на «Евровидении» группа Måneskin выступит в Таллиинне

Рок-группа Maneskin, победившая на «Евровидение-2021». ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Победившая на Евровидении-2021 итальянская рок-группа Måneskin выступит в Таллинне. Концерт пройдет 13 марта 2022 года в Saku Suurhall. Об этом сообщается на официальной странице музыкального коллектива в Instagram.

В рамках тура группа планирует посетить 16 городов Европы, в том числе Санкт-Петербург, Москву, Ригу. Один из концертов пройдёт в Таллинне. Он запланирован на 13 марта.

Группу Måneskin основали в 2015 году. Популярность пришла к музыкантом после победы на Евровидении. Песенный конкурс прошёл в Роттердаме. Россию на Евровидении представляла певица Манижа с песней «Русская женщина». По итогам голосования она заняла девятое место.

Предварительная продажа билетов для зарегистрированных клиентов Piletilevi начнется во вторник, 28 сентября, в 13.00, публичная продажа - в четверг, 30 сентября, в 13.00.

Билеты можно приоберсти ЗДЕСЬ! 

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