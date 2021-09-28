ПОСПЕШИ ⟩ Профессионалы приглашают молодежь Эстонии научиться снимать короткометражки

OBJEKT: Shorts представляет собой креативный онлайн-лагерь, который продлится в течение месяца и в котором можно принять участие параллельно с учебой и работой из любой точки Эстонии. Участники программы смогут пройти все этапы создания фильма под чутким руководством специалистов кинопроизводства. Лучшие фильмы покажут на кинофестивале KinoFF, который пройдет в ноябре в Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарве.

«Цель лагеря, приуроченного к кинофестивалю KinoFF – приоткрыть завесу производства кино, дать знания и навыки, необходимые для съемок короткометражных фильмов. Верим, что полученный опыт станет мотивацией для дальнейшей работы в кинематографе», – сказала основатель творческого хаба OBJEKT и руководитель KinoFF Яна Будковская.

Среди спикеров и менторов – лауреат студенческого «Оскара» Герман Голуб, создатель фильмов «Отт Тянак», «Португалия» и «Зеленые коты» звукорежиссер Дмитрий Наталевич, сценарист интернет-сериала «Teen-Z» Лев Георгиевский, актриса Русского театра Эстонии Марина Малова и сотрудник лондонской продюсерской компании «Rocket Science» Диана Пыдра.

«Мы рады, что благодаря поддержке Фонда интеграции, у нас появилась возможность пригласить лучших лекторов поделиться своим опытом. Приглашаем всех создателей фильмов принять участие в обучении, а мы приложим все усилия, чтобы лагерь OBJEKT: Shorts принес максимальную пользу», – отметила координатор программы Владислава Снурникова.

Лекции и съемки будут проходить на всех выходных октября. Подать заявление для участия в лагере OBJEKT: Shorts можно по ссылке до 29 сентября.