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ВЫ БЫ КУПИЛИ? ⟩ Журналистка продала картину с бегущим из Украины Зеленским за 4100 долларов

Владимир Зеленский. ФОТО: Jonathan Ernst

Стартовая цена карикатуры составила 2200 долларов, пишет Пятый канал.

 

Заместитель главного редактора украинского издания «Страна» Светлана Крюкова продала свою картину One way ticket («Билет в один конец») с президентом Владимиром Зеленским и его коллегами, улетающими на американском самолете, за 4100 долларов. Она устроила аукцион на своей странице в Facebook.

На холсте глава Офиса президента Андрей Ермак нарисован в образе героя Леонардо ди Каприо из фильма «Титаник», который обнимает, словно возлюбленную, украинского лидера. На носу самолета запечатлен глава СБУ Иван Баканов, а сбоку приклеены к борту секретарь СНБО Алексей Данилов и заместитель главы Офиса президента, куратор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко. На картине также есть депутат фракции «Слуга народа» Никита Потураев, а экс-президент Петр Порошенко и один из экс-премьер-министров Арсений Яценюк на картине отчаянно пытаются догнать авиасудно.

ФОТО: Фейсбук

«Картина заряжена на комфортную эмиграцию», — подписала холст Крюкова.


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