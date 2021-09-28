ВЫ БЫ КУПИЛИ? ⟩ Журналистка продала картину с бегущим из Украины Зеленским за 4100 долларов
Стартовая цена карикатуры составила 2200 долларов, пишет Пятый канал.
Стартовая цена карикатуры составила 2200 долларов, пишет Пятый канал.
Заместитель главного редактора украинского издания «Страна» Светлана Крюкова продала свою картину One way ticket («Билет в один конец») с президентом Владимиром Зеленским и его коллегами, улетающими на американском самолете, за 4100 долларов. Она устроила аукцион на своей странице в Facebook.
На холсте глава Офиса президента Андрей Ермак нарисован в образе героя Леонардо ди Каприо из фильма «Титаник», который обнимает, словно возлюбленную, украинского лидера. На носу самолета запечатлен глава СБУ Иван Баканов, а сбоку приклеены к борту секретарь СНБО Алексей Данилов и заместитель главы Офиса президента, куратор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко. На картине также есть депутат фракции «Слуга народа» Никита Потураев, а экс-президент Петр Порошенко и один из экс-премьер-министров Арсений Яценюк на картине отчаянно пытаются догнать авиасудно.
«Картина заряжена на комфортную эмиграцию», — подписала холст Крюкова.