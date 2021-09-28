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ЧЬЁ БОГАТСТВО? ⟩ На улице Тарту обнаружена большая сумма наличных: находка ждет хозяина в полиции

Наличные. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees/ Scanpix

Несколько дней назад на улице Куперьянова в Тарту была обнаружена большая сумма наличных, и теперь полиция ждет их законного владельца.

Согласно Лыунаской префектуре, Тийт, Кадри и Рита наткнулись на странное зрелище того, как на улице было разбросано большое количество банкнот. Банкноты были собраны, Тийт позвонил в полицию и передал деньги сотрудникам правоохранительных органов, как добросовестный гражданин.

Их искренне поблагодарил начальник Тартуского отделения полиции Андрус Реймаа. «В такой ситуации честность не может считаться само собой разумеющейся для каждого человека, но чистая совесть Тийта, Кадри и Риты заслуживает еще большей похвалы», - поблагодарил их начальник полиции.

Человек, потерявший деньги, может связаться с полицией по электронной почте katrin.kungla@politsei.ee или по телефону 7308687 в рабочие дни.


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