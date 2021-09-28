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Лучше знать заранее: 5 самых опасных дней в октябре 2021 года

ФОТО: pixabay.com/Barroa_Artworks

При планировании дел на октябрь непременно постарайтесь учитывать опасные дни этого месяца, советуют астрологи. Это поможет обойти стороной жизненные проблемы и преграды и сохранить удачу.

В дни, перечисленные ниже, могут обостряться неурядицы, возвращаться старые и появляться новые проблемы. И об этом лучше знать заранее. Итак:

7 октября - переход Венеры в знак Стрельца

Это очень важный переход, но неблагоприятный. Стихия Огня - это совсем не то, что нужно этой планете для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Дело в том, что в Венере нет ни толики этой стихии, поэтому нас ждет опасный день и последующие несколько недель вплоть до 4 ноября включительно.

Это будет сложный период для взаимоотношений с близкими, а также время, когда энергетические запасы могут очень быстро иссякать.

Берегите силы, расходуя их очень аккуратно.

8 октября - Солнце в соединении с Марсом

Соединение - весьма опасный аспект, особенно когда в нем участвует Солнце. Марс спрячется за ним, что вызовет мощный всплеск негативных волн. Это отрицательно отразится на жизни большинства людей. Многие станут в этот день эмоциональными, агрессивными и не готовыми идти на уступки даже в отношениях с близкими. Находить общий язык будет предельно сложно. Это будет очень непростое время, и, к несчастью, следующий день его продлит.

9 октября - Солнце в соединении с Меркурием

В этот день Солнце окажется в соединении с другой планетой - Меркурием. Это будет внутреннее соединение, поэтому планета встанет прямо перед нашим светилом. В этот день астрологи и эксперты dailyhoro.ru настоятельно советуют не отправляться в путешествия и беречь свои деньги. Помимо этого, стоит отметить, что Меркурий и Марс тоже окажутся в соединении. Это значит, что

9 октября нас ждет самый опасный день месяца. Негативная энергия будет очень сильна. Смотрите в оба и не рискуйте авторитетом и репутацией.

20 октября - полнолуние в Овне

Как и в прошлом месяце, в этом полная Луна окажется в Овне. Этот день станет практически точным повторением предыдущего полнолуния. У многих все будет валиться из рук. У других появится неуверенность и непонятного рода агрессия, нетерпимость. Стихия Огня выведет Луну и всех людей из равновесия. Это будет очень сложный рабочий день, когда стоит быть вдвойне осторожными.

30 октября - Марс переходит в знак Скорпиона

Этот переход будет очень опасным. Если Весы просто приносили некоторые неурядицы, то Скорпион почти полностью "потушит" все хорошее, что есть в Марсе. Например, речь может идти о мотивации. В Скорпионе планета не сможет давать желание двигаться вперед. До 13 декабря придется нам самим как-то мотивировать себя. 30 октября станет самым ленивым днем месяца. Не ждите, что кто-то из знакомых захочет выполнить данные ранее обещания. Не давайте никому взаймы в этот день.


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