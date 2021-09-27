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СМОТРИ ⟩ Шик, блеск и бурлеск: эстонские травести-дивы покоряют сердца фанаток

Блеск, яркие костюмы и соблазнительный бурлеск — все это было в субботу в рамках эффектного дрэг-шоу на сцене новомодного бара Uus Laine. Участницами травести-шоу стали местные дивы - Nordika и Vilita. Читайте интервью с травести-дивами и смотрите галерею выступления, которое свело публику с ума.

Расскажите о ваших персонажах? Кто такие Nordika и Vilita?

Нордика: Нордика – это такая любительница вечеринок, которой нравится веселиться и отрываться на тусовках. Она любит проявлять характер и быть стервозной, а еще она очень любит рэп. Она такая девчонка с севера, которая может быть по-скандинавски сурова.

Вилита: Это девочка-праздник, девочка-шоу. Сильное влияние на зарождение персонажа оказала поп-музыка, а ее образ вдохновлён поп-дивами, такими дивами как Бритни Спирс и Лобода. Быть «экстра» — это про нее.

Расскажите о вашем становлении травести-дивами?

Вилита: Меня вдохновили драг-бары в Нью-Йорке, где я впервые увидел выступление дрэг-квин артистов. Это оказалось захватывающим зрелищем, и с этого все началось. Затем я нашел телешоу «Дрэг-рейсинг Рупола», и это побудило меня пойти еще дальше. Тогда я решил начать покупать дешевую косметику и создавать образы из одежды.

Результаты были ужасными, но эти кадры теперь только радуют — это самые лучшие воспоминания. Затем, когда у меня появилось немного больше свободных денег, я смог купить уже вещи получше и погрузился с головой в Youtube, где я мог научиться нанесению макияжа и другим трюкам, связанными с травести культурой.

Nordica: Думаю, моя история похожа на историю многих других молодых травести-див - я начал смотреть “RuPaul’s Drag Race” и в какой-то момент захотел попробовать это сам. Все-таки я и раньше любил выступать и дурачится на публику. Тогда я купил свои первые средства для макияжа и начал спокойно экспериментировать с макияжем дома, с помощью видео на Youtube, сидя перед зеркалом. Потом появились парики, наряды, и так все и началось.

Впервые в образе я вышел на вечеринку в честь Хэллоуина в 2019 году. Сначала это было немного странно и неудобно, но после этого мне еще больше понравилось играть в гендерные роли, и я решил продолжить создание личности Нордики. Для меня это, прежде всего, способ внести немного красок и творчества в мою повседневную жизнь. Также интересно искусство визажа во всем этом процессе.

Кто из артистов вас больше всего вдохновляет и под чьи песни вы хотите выступать?

Нордика: Вдохновляюсь, в основном, поп-певицами и женщинами-рэперами. Особенно привлекательны для меня Никки Минаж и Карди Би. Это мои идолы. Сегодня на выступлении будут представлены поп-хиты и рэп-хиты, а также некоторые шлягеры из начала 00-х, как Кайли Миноуг.

Вилита: Для меня однозначно это Бритни Спирс, с нее все и началось. Когда я был маленький, мне еще нравился Майкл Джексон, благодаря нему я начал танцевать. Сегодня среди моих кумиров Ариана Гранде и Леди Гага.

Вы первопроходцы в Эстонии в этом жанре или есть еще травести-артисты?

Вилита: Нет, мы точно не первые. Не так давно в Света-баре прошел первый в истории дрэг-бранч, где принимали участие более известные в узких кругах Helgi Saldo и Chloé Lagucci. До них также были артисты этого жанра, даже в конце 90-х, правда это были закрытые мероприятия, но я не стану называть их имена сейчас. Поэтому это не впервой для Эстонии, но что точно, так это то, что началась волна популярности такого рода выступлений. Полагаю, также к этому подтолкнуло популярное американское травести телешоу Рупола.

Вы зарабатываете только путем проведения подобных шоу или есть другая работа?​

Вилита: Это комбинация публичных и частных выступлений. Львиную долю нашего заработка составляют выступления на корпоративах и частных мероприятия. А публичных выступлений пока мало, на самом деле это второе – первое прошло в Тарту.

Как вы делаете свои костюмы? Вы их шьете сами?

Vilita и Nordica в нарядах от эстонского молодого дизайнера Карла-Кристофера Ребане. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Нордика: Большую часть мы заказываем через интернет, но также некоторые вещи мы стилизуем сами. Укладку париков делаем сами. Радует, что нас поддерживают местные дизайнеры. Карл-Кристофер Ребане является дизайнером нарядов, в которых мы встречаем гостей, а серьги нам предоставил такой известный дизайнер как Танель Веэнре. Так как у меня относительно для мужчины небольшой размер ноги – 41, то мне иногда везет найти подходящую обувь на прилавках наших обувных магазинов.

Будь сама собой, будь независимой и сильной!

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— именно такой посыл местные травести артисты хотят донести до женщин.

Тема, близкая сердцу

Вилита: Безусловно, равенство женщин. С самого детства женщины-артисты сильно вдохновляли меня, поэтому хочется поддержать их и бороться за их права.

Вилита и Нордика - это образы великих, независимых и влиятельных женщин. Они могут служить образцом для подражания другим женщинам, которым нужна поддержка, чтобы быть самими собой, уметь постоять за себя и научиться быть сильной независимой личностью.

Среди публики на шоу было много женщин всех возрастов. 

Смотрите видео выступления с дрэг-шоу Нордики и Вилиты!

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