СМОТРИ ⟩ Шик, блеск и бурлеск: эстонские травести-дивы покоряют сердца фанаток

Расскажите о ваших персонажах? Кто такие Nordika и Vilita?

Нордика: Нордика – это такая любительница вечеринок, которой нравится веселиться и отрываться на тусовках. Она любит проявлять характер и быть стервозной, а еще она очень любит рэп. Она такая девчонка с севера, которая может быть по-скандинавски сурова.

Вилита: Это девочка-праздник, девочка-шоу. Сильное влияние на зарождение персонажа оказала поп-музыка, а ее образ вдохновлён поп-дивами, такими дивами как Бритни Спирс и Лобода. Быть «экстра» — это про нее.

Расскажите о вашем становлении травести-дивами?

Вилита: Меня вдохновили драг-бары в Нью-Йорке, где я впервые увидел выступление дрэг-квин артистов. Это оказалось захватывающим зрелищем, и с этого все началось. Затем я нашел телешоу «Дрэг-рейсинг Рупола», и это побудило меня пойти еще дальше. Тогда я решил начать покупать дешевую косметику и создавать образы из одежды.

Результаты были ужасными, но эти кадры теперь только радуют — это самые лучшие воспоминания. Затем, когда у меня появилось немного больше свободных денег, я смог купить уже вещи получше и погрузился с головой в Youtube, где я мог научиться нанесению макияжа и другим трюкам, связанными с травести культурой.

Nordica: Думаю, моя история похожа на историю многих других молодых травести-див - я начал смотреть “RuPaul’s Drag Race” и в какой-то момент захотел попробовать это сам. Все-таки я и раньше любил выступать и дурачится на публику. Тогда я купил свои первые средства для макияжа и начал спокойно экспериментировать с макияжем дома, с помощью видео на Youtube, сидя перед зеркалом. Потом появились парики, наряды, и так все и началось.

Впервые в образе я вышел на вечеринку в честь Хэллоуина в 2019 году. Сначала это было немного странно и неудобно, но после этого мне еще больше понравилось играть в гендерные роли, и я решил продолжить создание личности Нордики. Для меня это, прежде всего, способ внести немного красок и творчества в мою повседневную жизнь. Также интересно искусство визажа во всем этом процессе.

Кто из артистов вас больше всего вдохновляет и под чьи песни вы хотите выступать?

Нордика: Вдохновляюсь, в основном, поп-певицами и женщинами-рэперами. Особенно привлекательны для меня Никки Минаж и Карди Би. Это мои идолы. Сегодня на выступлении будут представлены поп-хиты и рэп-хиты, а также некоторые шлягеры из начала 00-х, как Кайли Миноуг.