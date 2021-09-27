Звезда «Кухни» Мария Горбань после родов порадовала фанатов фото в обнаженном виде
Актриса не стала скрывать формы после вторых родов, пишет Topnews.
Актриса не стала скрывать формы после вторых родов, пишет Topnews.
На фотографии 34-летняя Горбань приняла определенную позу, и не дала открыться интимным местам. Но зато фанаты разглядели ее стройные ноги, бедра, пресс, пышную грудь. В комментарии к фото Горбань похвасталась, что у нее двое детей, есть место в топе 100 самых сексуальных женщин России.
А еще актриса напомнила, что она «очень скромная».
Кстати, Мария Горбань внезапно сообщила, что готовится к операции по уменьшению груди. Решается она на это по медицинским показаниям: большой бюст мешает ей жить, давит на позвоночник. Через 4-5 месяцев она ляжет под скальпель хирурга. «Я больше не могу ходить с этим размером!» — заявила актриса хирургу.
Напомним, пока Мария Горбань не может уменьшить грудь, так как она кормит младшего сына Нилана. Второго сына актриса родила в США, где и проводит время, чтобы прийти в форму. Знаменитость рассказывает, что рада, что так уехала далеко рожать – после рождения дочери она быстро вернулась на работу, а сейчас может провести время с младенцем.