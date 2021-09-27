Пн, 27.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Звезда «Кухни» Мария Горбань после родов порадовала фанатов фото в обнаженном виде

Мария Горбань ФОТО: Соцсети

Актриса не стала скрывать формы после вторых родов, пишет Topnews.

Популярная актриса Мария Горбань после вторых родов решила взбудоражить своих подписчиков. Ради фотосессии актриса полностью оголилась. Снимки звезды сериала «Кухня» появились у нее на странице в Instagram.

На фотографии 34-летняя Горбань приняла определенную позу, и не дала открыться интимным местам. Но зато фанаты разглядели ее стройные ноги, бедра, пресс, пышную грудь. В комментарии к фото Горбань похвасталась, что у нее двое детей, есть место в топе 100 самых сексуальных женщин России.

А еще актриса напомнила, что она «очень скромная».

Звезда «Кухни» после родов порадовала фанатов обнаженным фото

«Супер)) вы классная))», «Сексимамочка», «Маша, ну в какие 100 женщин..в тройку!!!!!! Причем на первом месте!!!!», «Ты вообще самая красивая женщина на планете!», – осыпали комплиментами актрису фанаты.

Кстати, Мария Горбань внезапно сообщила, что готовится к операции по уменьшению груди. Решается она на это по медицинским показаниям: большой бюст мешает ей жить, давит на позвоночник. Через 4-5 месяцев она ляжет под скальпель хирурга. «Я больше не могу ходить с этим размером!» — заявила актриса хирургу.

Напомним, пока Мария Горбань не может уменьшить грудь, так как она кормит младшего сына Нилана. Второго сына актриса родила в США, где и проводит время, чтобы прийти в форму. Знаменитость рассказывает, что рада, что так уехала далеко рожать – после рождения дочери она быстро вернулась на работу, а сейчас может провести время с младенцем.

Так, она катается на роликах, прогуливаясь с коляской, посещает с малышом тату-студию. Фото и видео с прогулок Мария Горбань публикует у себя на странице в Instagram.


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back