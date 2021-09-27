Звезда «Кухни» Мария Горбань после родов порадовала фанатов фото в обнаженном виде

Популярная актриса Мария Горбань после вторых родов решила взбудоражить своих подписчиков. Ради фотосессии актриса полностью оголилась. Снимки звезды сериала «Кухня» появились у нее на странице в Instagram.

На фотографии 34-летняя Горбань приняла определенную позу, и не дала открыться интимным местам. Но зато фанаты разглядели ее стройные ноги, бедра, пресс, пышную грудь. В комментарии к фото Горбань похвасталась, что у нее двое детей, есть место в топе 100 самых сексуальных женщин России.

А еще актриса напомнила, что она «очень скромная».

«Супер)) вы классная))», «Сексимамочка», «Маша, ну в какие 100 женщин..в тройку!!!!!! Причем на первом месте!!!!», «Ты вообще самая красивая женщина на планете!», – осыпали комплиментами актрису фанаты.

Кстати, Мария Горбань внезапно сообщила, что готовится к операции по уменьшению груди. Решается она на это по медицинским показаниям: большой бюст мешает ей жить, давит на позвоночник. Через 4-5 месяцев она ляжет под скальпель хирурга. «Я больше не могу ходить с этим размером!» — заявила актриса хирургу.

Напомним, пока Мария Горбань не может уменьшить грудь, так как она кормит младшего сына Нилана. Второго сына актриса родила в США, где и проводит время, чтобы прийти в форму. Знаменитость рассказывает, что рада, что так уехала далеко рожать – после рождения дочери она быстро вернулась на работу, а сейчас может провести время с младенцем.

Так, она катается на роликах, прогуливаясь с коляской, посещает с малышом тату-студию. Фото и видео с прогулок Мария Горбань публикует у себя на странице в Instagram.



