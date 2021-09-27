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Гороскоп на 27 сентября для всех знаков Зодиака

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Нынешний период ретроградного Меркурия можно рассматривать не как ограничения в работе и бизнесе, а как возможность вернуться к перспективным задумкам прошлого. Или более удачно распорядиться уже имеющимися ресурсами.

Вся текущая неделя чрезвычайно хороша для того, чтобы вернуться к незаконченным делам. В этом нам поможет большая и добрая планета Юпитер, которая как раз протянула руку помощи ретроградному Меркурию.

В данный период неблагоприятно искать новую работу, но имеет смысл подумать о том, чтобы вернуться хотя бы временно на старое место или поработать с кем-то из давних партнеров и клиентов. Ретроградный Меркурий может принести хорошие идеи о том, как продать залежалый товар.

Овен

Ваша энергетика будет на высоте. Проявляя активность, не навредите себе. Ваши действия должны быть продуманы. Нужно быть очень аккуратными за рулем и с огнем, возможны травмы и ожоги. Можно рассчитывать на помощь женщины.

Телец

День хорош для романтических знакомств и свиданий, для объяснения в любви. Уделите внимание детям, сделайте небольшие подарки своим близким и любимым людям. Вы увидите, что ваша забота вызовет ответную реакцию.

Близнецы

Не идите на поводу у своих комплексов, будьте уверенны в себе, проявляйте порядочность и благородство, и этот день станет основой для дальнейших успехов в бизнесе и карьере. Удачный день для финансовых отчетов, составления смет, планов.

Рак

Вы сегодня будете конструктивны, оригинальны, будете способны решать сложные задачи. Решения будут приходить легко. Помогите советом друзьям. День удачен для путешествий и сбора информации.

Лев

Удачное время для самореализации, для деловых знакомств. Есть возможность использовать свои связи для получения финансовой поддержки или укрепления служебного положения. Следите за питанием, возможны высыпания на коже.

Дева

В этот день вам придется много общаться, получать много информации. Только отделяйте зерна от плевел. Не все будет правдой. Сегодня может быть много вранья, в том числе и с вашей стороны.

Весы

День будет благоприятен во всех отношениях, новые знакомства будут иметь хорошее продолжение. Хорошее самочувствие может быть омрачено только алкоголем или некачественными продуктами. Сексуальная энергия будет на высоте, не теряйте времени даром.

Скорпион

День хорош не только для делового общения, но и для развития дружеских отношений, для романтических встреч. Будьте более решительны и уверенны в себе, а обаяния вам не занимать.

Стрелец

Можете ожидать поддержки от людей старшего возраста или родителей. Возможно, вы получите дельный совет. На работе от вас потребуется дисциплина и внимание к мелочам. Наведите порядок в документах.

Козерог

Прекрасный день для игры, фортуна будет на вашей стороне. Возможны выигрыши, подарки, внезапное наследство. Удачный день для страхования, получения дивидендов. День удачен во всех проявлениях жизни.

Водолей

Лучшее время для деловых переговоров и посещения бюрократических заведений. Сегодня вы сможете договориться с любым человеком. Хороший день для познавательных экскурсий, общения. Появится благоприятный шанс воспользоваться связями.

Рыбы

Сегодня вы склонны принимать правильные и четкие решения. День получения космической информации. Те, кто занимается духовными практиками, смогут сбалансировать свою энергетику и получить необходимые тайные знания, пишет vedmochka.net.

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