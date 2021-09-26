ВИДЕО ⟩ Заказавшему еду таллиннцу пришлось голодным убираться в собственном подъезде

«Я услышал какой-то шум за дверью, и когда посмотрел в глазок, то увидел, что еда валяется на полу, а курьер сидит рядом с ней на корточках и фотографирует, – говорит Ричард, который поначалу рассмеялся. – Подумал, что Wolt компенсирует это».

Когда молодой человек наконец открыл дверь, то увидел, что курьер уже сел в лифт. Тем не менее они успели обменяться парой слов. «Он сказал, что отправил фотографию в Wolt и они компенсируют мне потраченные деньги». По словам Ричарда, самым важным для него был вопрос, кто теперь уберет бардак за дверью, так как у него самого рука была в гипсе. Курьер пожал плечами и ушел. «Я был удивлен, что кто-то может так себя вести в подобной ситуации», – сказал он.