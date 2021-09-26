ГАЛЕРЕЯ ⟩ ART Showcase отпраздновал свое трехлетие и провел лекцию с полным аншлагом

23 сентября состоялась очередная интереснейшая лекция на тему «Великие художники перевернувшие историю», посвященная самым знаменитым художникам в истории искусства в период с 1300 по 2021 годы.

Кто они, художники, поменявшие ход истории в мире искусства? Эпатажные, одинокие, непонятые, харизматичные, успешные? Их объединяет одно – гениальность.

Во время лекции гости узнали, почему современная живопись начинается именно с Джотто, как Ван Эйк придумал новый тип портрета, как Дюрер боролся с фальсификаторами своих работ. Обсудили, какие загадки спрятаны в кодексах Леонардо и как Караваджо повлиял на Рембрандта.