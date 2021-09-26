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ГОТОВА ПЕРЕБОЛЕТЬ ⟩ Светская львица Беатриче Фениче рассказала, насколько жутко перенесла коронавирус

Беатриче Фенис ФОТО: Remo Tõnismäe

Владелица модельного агентства и ресторана Mull Беатриче Фениче (51) поделилась в Instagram историей о том, как пережила коронавирусную инфекцию.

Женщина вспомнила, как весной заболела коронавирусом. «Я уехала в Грузию в марте. Перед полетом, по прибытию и после возвращения были проведены тесты ПЦР – все отрицательные», – рассказала она, как все начиналось.

Вечером на шестой день после возвращения Беатриче почувствовала себя странно, а на следующее у нее поднялась температура 39,6.

«Я две недели страдала от чего-то очень странного. Единственное, что меня не коснулось, так это потеря обоняния и вкуса. В общем, было настолько плохо, что хотелось оказаться на том свете», – открыто призналась она.

Несмотря на пережитое, Беатриче добавила, что готова снова переболеть.


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