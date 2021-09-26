Экс-сотрудник охраны Бритни Спирс рассказал о тотальной слежке за ней

Экс-сотрудник службы охраны американской певицы Бритни Спирс Алекс Власов рассказал, что в течение 13 лет, пока она находилась под опекой своего отца, за ней велась пристальная слежка. Слова охранника передает газета New York Times.

Как утверждает Власов, отец певицы и нанятая им якобы для ее безопасности охранная фирма вели тотальное наблюдение за общением певицы и тайно делали аудиозаписи из ее спальни, в том числе ее разговоров с молодым человеком и детьми.

По словам экс-охранника, разговоры Спирс прослушивались с помощью определенных технических настроек: учетная запись iCloud на ее смартфоне зеркально отображалась на iPad, а затем на iPod. Непосредственно Власов шифровал цифровые сообщения певицы и отправлял их ее отцу и бывшему менеджеру Робин Гринхилл. Так они отслеживали все сообщения, звонки по FaceTime, заметки, историю браузера и фотографии.

«Рассказ Власова и собранные им материалы создают наиболее подробный портрет того, какой была жизнь Спирс под опекой в течение последних 13 лет», – резюмирует издание.

Свои заявления экс-охранник подтверждает электронными письмами и аудиозаписями. По его словам, руководство охранной фирмы утверждало, что меры наблюдения за певицей применялись для ее защиты, и что она сама хотела находиться под слежкой. Власов же считает, что тотальное наблюдение за певицей было необходимо ее отцу, чтобы контролировать практически все аспекты ее жизни.

На днях адвокат Бритни Спирс обратился в суд с просьбой немедленно отстранить ее отца от опекунства и назначить нового временного опекуна до полного снятия опеки. Ранее сам отец звезды Джеймс Спирс подал заявление об отказе от опеки над дочерью взамен на два миллиона долларов.



