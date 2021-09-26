Вс, 26.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ВИДЕО ⟩ Водители Bolt Drive продолжают совершать опасные маневры на улицах Таллинна

Водитель Bolt Drive совершил опасный маневр ФОТО: Kuvatõmmis

Со стороны водителей арендных автомобилей Bolt в последние дни часто наблюдаются опасные выходки.

В Facebook-сообществе EZ-дуны! появилась очередная видеозапись. В среду Александр чудом избежал серьезной аварии, когда автомобиль Bolt Drive чуть не вытолкнул его с дороги.

На видео видно, что водитель Škoda Scala не учел движения трамваев на перекрестке улицы Пронкси и Нарвского шоссе. Когда на его полосе появился трамвай, он в последний момент решил перестроиться.

Пешеходы были всего в нескольких метрах от машины, когда Александр уворачивал от неожиданно перестроившейся машины.

Смотрите и видео!

Пользователь Вадим поделился чуть более юмористическим роликом, где водитель Bolt Drive подъехал к Hesburger в противоположном направлении. «Все люди как люди, а водители Bolt Drive...» – шутит он.

 

Все люди, как люди, а болт драйв... так хочется...

Posted by Vadim Pavlov on Laupäev, 25. september 2021
  • В четверг Таллинне пьяный водитель Bolt Drive сбил пешехода, травмы которого оказались настолько тяжелыми, что он скончался в больнице.
  • В тот же день молодой человек в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Bolt Drive врезался в машину скорой помощи.

Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back