ВИДЕО ⟩ Водители Bolt Drive продолжают совершать опасные маневры на улицах Таллинна

В Facebook-сообществе EZ-дуны! появилась очередная видеозапись. В среду Александр чудом избежал серьезной аварии, когда автомобиль Bolt Drive чуть не вытолкнул его с дороги.

На видео видно, что водитель Škoda Scala не учел движения трамваев на перекрестке улицы Пронкси и Нарвского шоссе. Когда на его полосе появился трамвай, он в последний момент решил перестроиться.

Пешеходы были всего в нескольких метрах от машины, когда Александр уворачивал от неожиданно перестроившейся машины.

Смотрите и видео!

Пользователь Вадим поделился чуть более юмористическим роликом, где водитель Bolt Drive подъехал к Hesburger в противоположном направлении. «Все люди как люди, а водители Bolt Drive...» – шутит он.

Все люди, как люди, а болт драйв... так хочется... Posted by Vadim Pavlov on Laupäev, 25. september 2021

В четверг Таллинне пьяный водитель Bolt Drive сбил пешехода, травмы которого оказались настолько тяжелыми, что он скончался в больнице.

В тот же день молодой человек в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Bolt Drive врезался в машину скорой помощи.



