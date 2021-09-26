ВИДЕО ⟩ Водители Bolt Drive продолжают совершать опасные маневры на улицах Таллинна
Со стороны водителей арендных автомобилей Bolt в последние дни часто наблюдаются опасные выходки.
Со стороны водителей арендных автомобилей Bolt в последние дни часто наблюдаются опасные выходки.
В Facebook-сообществе EZ-дуны! появилась очередная видеозапись. В среду Александр чудом избежал серьезной аварии, когда автомобиль Bolt Drive чуть не вытолкнул его с дороги.
На видео видно, что водитель Škoda Scala не учел движения трамваев на перекрестке улицы Пронкси и Нарвского шоссе. Когда на его полосе появился трамвай, он в последний момент решил перестроиться.
Пешеходы были всего в нескольких метрах от машины, когда Александр уворачивал от неожиданно перестроившейся машины.
Смотрите и видео!
Пользователь Вадим поделился чуть более юмористическим роликом, где водитель Bolt Drive подъехал к Hesburger в противоположном направлении. «Все люди как люди, а водители Bolt Drive...» – шутит он.
Все люди, как люди, а болт драйв... так хочется...Posted by Vadim Pavlov on Laupäev, 25. september 2021