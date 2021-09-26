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Павел Прилучный: «В сексе важна душа, иначе все превращается в мясную историю»

Павел Прилучный ФОТО: Соцсети

Недавно артист снялся в фильме «Соври мне правду», в котором зритель увидит много откровенных и чувственных сцен. На премьере картины Прилучный без утайки рассказал о своих предпочтениях в сексе, пишет Starhit.ru.

Павел Прилучный и Дарья Мельникова, исполнители главных ролей в драме, сыграли так убедительно, что многие стали приписывать им роман. Пара поспешила развеять слухи и уверила публику в том, что их связывают чисто профессиональные и дружеские отношения.

После выхода в свет фильма, изобилующего смелыми кадрами, 33-летний актер позабыл о стеснении и был готов поговорить об интимных подробностях. Так, в разговоре с журналистами выяснилось, что Прилучный в сексе консерватор.

«Не замечал, что что-то может приесться, можно и без экспериментов, главное, чтобы партнеру нравилось. Все будет ярко в любом случае. Тело ни при чем, оно может быть какое угодно. Здесь важны внутренние составляющие. В сексе важна душа, иначе все превращается в мясную историю», – заявил артист.

Звезда «Мажора» сделал акцент на том, что для него все-таки важнее не тело, а чувства. Актер признался, что, несмотря на брутальный вид, внутри он самый настоящий романтик. Так, например, на юбилей своей возлюбленной Мирославе Карпович артист подарил прогулку на частном вертолете. Бывшая «папина дочка» с высоты птичьего полета увидела на снегу красивую надпись с поздравлением от Прилучного.

Правда, сейчас фанаты заподозрили кумира в том, что он опять пребывает в одиночестве. Артист не делится снимками с избранницей, а на публике появляется либо один, либо в компании других эффектных девушек. И если о сексе Павел готов говорить откровенно, то от расспросов о личной жизни он уверенно уклоняется и отказывается от комментариев.


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