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ЩЁЛК! ⟩ Популярная эстонская актриса продемонстрировала чудесную фигуру в бикини во время поездки в Грецию

Популярная актриса Кайса Селде в конце лета отправилась отдыхать в Грецию. Женщина поделилась горячим снимком с поездки в социальных сетях!

 «Как не позировать во время охоты», - такой комментарий красавица добавила к подписи своего фото, размещенного в Instagram. На этом снимке Селде действительно позирует на охоте, одетая только в красивое синее бикини.

Поклонники актрисы остались в восторге от фото - это подтверждают комментарии к посту. «Очень просто: не позировать ... А раз уж получается, почему бы и нет», - считает комментировавший снимок музыкант Андрус Касесалу. «Что ж, есть что показать и посмотреть», - добавил другой мужчина. "Ах, как красиво!" - похвалил третий.

По общему признанию, это действительно горячий кадр!

Но это отнюдь не первая сексуальная фотография, для которой позировала женщина: в 2017 году Селде позировала обнаженной в журнале Anne & Stiil.

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