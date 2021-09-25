ЩЁЛК! ⟩ Популярная эстонская актриса продемонстрировала чудесную фигуру в бикини во время поездки в Грецию
Популярная актриса Кайса Селде в конце лета отправилась отдыхать в Грецию. Женщина поделилась горячим снимком с поездки в социальных сетях!
Популярная актриса Кайса Селде в конце лета отправилась отдыхать в Грецию. Женщина поделилась горячим снимком с поездки в социальных сетях!
«Как не позировать во время охоты», - такой комментарий красавица добавила к подписи своего фото, размещенного в Instagram. На этом снимке Селде действительно позирует на охоте, одетая только в красивое синее бикини.
Поклонники актрисы остались в восторге от фото - это подтверждают комментарии к посту. «Очень просто: не позировать ... А раз уж получается, почему бы и нет», - считает комментировавший снимок музыкант Андрус Касесалу. «Что ж, есть что показать и посмотреть», - добавил другой мужчина. "Ах, как красиво!" - похвалил третий.
По общему признанию, это действительно горячий кадр!
Но это отнюдь не первая сексуальная фотография, для которой позировала женщина: в 2017 году Селде позировала обнаженной в журнале Anne & Stiil.