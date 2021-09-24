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ВИДЕО ⟩ «Тайна смерти Шарля Леру»: трагедия, которая произошла в Таллинне 132 года назад

Монумент «Смелым и деятельным людям», 06.10.2005 ФОТО: Peeter Langovits

Павел Бойцов представил первый фильм о трагедии, которая произошла в Таллинне ровно 132 года назад, 24 сентября 1889 года. А вы знали эту историю?

24 сентября 1889 года (12 сентября по старому стилю) в Таллинне во время парашютного прыжка с воздушного шара трагически погиб всемирно известный аэронавт, изобретатель и парашютист Шарль Леру. Во время представления, прямо на глазах у многочисленной публики, парашютиста унесло сильными потоками ветра в море, где он утонул, не имея ни единого шанса на спасение.

К 132 годовщине гибели Шарля Леру был подготовлен специальный фильм о его пребывании в Таллинне. Автор этого проекта Павел Бойцов задался целью напомнить людям об этом, по сути, совсем еще молодом парне, который своим последним прыжком соединил в нашем городе три стихии: воздух, воду и землю.

Мало кто знает, что Шарля Леру похоронили со всеми почестями на кладбище Теллископли. Впоследствии кладбище было уничтожено, а на его месте разбили парк, сегодня известный, как парк Живых и Мёртвых в Копли. В фильме, в первые за много лет, будут продемонстрированы, чудом уцелевшие фрагменты могильной плиты Шарля Леру.

В 1989 году, спустя сто лет с момента гибели аэронавта, в память о нем на набережной Пирита теэ установили знаменитый металлический монумент «Смелым и деятельным людям». Автор этого монумента Мати Кармин расскажет в фильме интересные подробности, касаемые установки этой скульптурной композиции.

Смотрите авторский фильм Павла Бойцова «Тайна смерти Шарля Леру»!


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