Гороскоп на 25 сентября для всех знаков Зодиака

Овен

Можно ожидать приятных сюрпризов и подарков. Возможны и серьезные траты, но деньги будут потрачены не зря. Благодаря обаянию и хитрости вы можете добиться хороших результатов в переговорах.

Телец

В этот день вы сможете уговорить кого угодно на что угодно. Ваше красноречие и обаяние будет на высоте. Вы будете излучать оптимизм и этим притягивать окружающих. Будьте осторожны с электроприборами.

Близнецы

Сегодня будете изобретательны не только вы, но и ваше окружение. Поездки будут очень благоприятны, вероятен успех в торговых операциях и научной деятельности. Если нужно для дела, проявите хитрость.

Рак

На работе все будет идти отлично, особенно в финансовом плане. Вероятно заключение выгодного контракта. В целом день хорош для активных действий и достижения ближайших целей. Проявите благородство и снисхождение к окружающим. Возможно, скоро придется обращаться к ним за помощью.

Лев

Несмотря на все препятствия, которые будут вставать на пути, ваша энергичность и настойчивость даст хорошие результаты. Возможно продвижение по служебной лестнице. Действуйте смелее, отстаивайте свое мнение.

Дева

В этот день возможны неожиданные сюрпризы и подарки. Есть шанс выигрыша, поэтому попробуйте поучаствовать в лотерее. Возможны внезапные знакомства, находки. Есть возможность использовать свои связи для получения финансовой поддержки или укрепления служебного положения.

Весы

Пытаясь добиться своего, изменить что-то в своей жизни, вы должны умело распорядиться своими ресурсами. В противном случае ситуация может обернуться драматически, если вы к ней не готовы.

Скорпион

Удержитесь от неправедных действий, которыми вы можете обидеть других людей. Но не следует и потакать нерадивым людям. Лучше не иметь с ними дел и прекратить отношения.

Стрелец

Общаясь с людьми, будьте терпимы и деликатны. Импульсивные действия и резкие высказывания могут стать причиной того, что у вас появится серьезный враг. Не допускайте конфликтов с начальством и чиновниками.

Козерог

Наметится поворот в нужную сторону в отношениях с деловыми партнерами. Только приложите немного усилий и наметьте план действий. Можно легко заработать определенную сумму.

Водолей

Пытаясь добиться своей цели, не прибегайте к обману, он будет раскрыт и все обернется против вас. Это нанесет большой урон вашей репутации. Не попадайте под чужое влияние и не отзывайтесь на сомнительные просьбы, иначе вас просто используют.

Рыбы