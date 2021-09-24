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ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Игорь Крутой признался, что у него есть внебрачный сын

Игорь Крутой ФОТО: Sergei Savostyanov

В 90-х у композитора был короткий роман с женщиной по имени Ирина. Итогом этих отношений стало появление на свет сына Якова. Правда, Игорь Крутой узнал о существовании ребенка лишь три года назад, когда молодой человек дал о себе знать, пишет «Стархит».

Яков сам связался с композитором и предложил встретиться. Поначалу Игорь Яковлевич не поверил парню и предложил ему сдать ДНК-тест. После того как отцовство было доказано, Крутой впервые увидел сына. Семья музыканта положительно отреагировала на новость о новом родственнике.

«Как-то я признался дочери Саше в том, что у меня есть сын. Она нашла его в соцсетях, написала ему с предложением о встрече. Яков ответил, мол, да, конечно. Я не знал о его существовании, а когда узнал — не поверил. Поначалу Яков нашел телефон моего старшего сына, который мне обо всем рассказал. Я тогда сказал ему: «Многие в стране хотят стать моими сыновьями», — вспомнил 67-летний Игорь Крутой на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

По словам Игоря Крутого, мама Якова серьезно болела и перед смертью открыла наследнику всю правду о его появлении на свет. «Моя мама обожает Якова, готовит ему пирожки по утрам. Яша боксер, так что все, кто имеет ко мне претензии — обращайтесь к нему! — пошутил композитор. — А если говорить серьезно, то в моей жизни появился сын, за которого я несу и буду нести ответственность. Не скажу, что сразу почувствовал к нему отцовские чувства. Но это моя кровь, мой родной человек».


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